En mayo de 2019, hace ahora justo un año, San Roque enfilaba las elecciones municipales con la tasa de desempleo más baja desde 2007, un superávit de casi 18 millones de euros tras la liquidación del presupuesto municipal de 2018 y el mayor crecimiento relativo de población de la provincia (un 1,67%). Ahora, aquella prosperidad se ha visto trastocada por la pandemia del coronavirus, que lleva al hombre que ganó aquellos comicios, Juan Carlos Ruiz Boix, a un escenario muy distinto. La ciudad celebra este jueves 21 de mayo sus primeros 314 años de historia. El alcalde observa el futuro como un desafío.

Debe ser un aniversario extraño.

Sí. Han habido muchas dudas por parte de los vecinos, que nos preguntaban si se mantenía esta fiesta local. Se ha mantenido porque lo que celebramos es la fundación de la ciudad un 21 de mayo de 1706. Sí tenemos previsto mover el festivo del lunes de resaca, de final de la Feria de San Roque al segundo semestre del año. Estamos estudiando una nueva fecha para llevarla al pleno del jueves.

La celebración será esta vez desde casa, con un concierto online de Verónica Rojas.

Queremos rendir tributo a todas las sanroqueñas y sanroqueños y por eso lo hemos hecho con una vecina de San Roque que cuenta con un apoyo enorme en nuestro municipio. Es una artista consagrada que en sus primeros años estuvo vinculada al mundo de la copla y ahora más con la canción ligera y el pop. Estoy convencido de que va a plantear un concierto inolvidable con un guitarrista sin igual como es Manuel Peralta.

Usted se ha visto obligado a suspender muchísimas tradiciones muy arraigadas en San Roque

Son ratos de ocio y de convivencia para aparcar muchos de los problemas que hay en los domicilios, para intentar disfrutar. San Roque trabajaba para que las fiestas fueran accesibles a todos lo vecinos, que tuviéramos por ejemplo para los más pequeños un precio muy especial de los cacharritos, y que hubiera muchas actividades en todas las plazas de cada una de las barriadas, cada una con su idiosincrasia. Desgraciadamente, la situación desde el 14 de marzo ha hecho que se vayan cancelando todas, la Romería de San Roque, la Semana Santa, la Romería de San Enrique, los sanjuanes... estamos en una nueva realidad y tenemos que adecuarnos.

¿Existe la posibilidad de que se celebren más adelante?

Hay que ser realista y saber que en el año 2020 va a ser muy complejo que se celebre cualquier acto que tenga una afluencia de personas importante. Lo que se viene estudiando para las fases 2 y 3 sitúa siempre un máximo de aglomeración de 800 personas para los eventos culturales o de ocio y siempre con control del aforo. En las distintas ferias que tenemos en la comarca no hay un control del acceso porque todo el mundo es bienvenido así que la realidad es que no es posible realizarlas.

¿Cómo recuerda otros 21 de mayo?

Es una fecha que viene vinculada a la celebración del Pleno Institucional de la Ciudad. En los 16 años de vida política que llevo, ocho de concejal y ocho de alcalde, siempre se ha celebrado porque es un acto consolidado de años atrás que se ha utilizado para distinguir las trayectorias de vecinos peculiares del municipio, personas que durante el año hayan ofrecido a nuestra sociedad gestos y acciones brillantes. Hemos reconocido a grandes estudiantes, personas vinculadas al mundo de la cultura o el deporte, que han sido para nosotros los sanroqueños del año. Y también hemos tenido la ocasión de distinguir a hijos predilectos o adoptivos, por su trayectorias profesionales o de vinculación a los distintos núcleos, que para nosotros son muy importantes. También en los últimos años hemos celebrado nuestra historia con distintas recreaciones de cómo se fundó San Roque, con la llegada de familias procedentes de la entonces colonia de Gibraltar, y como se generó la etapa moderna del Campo de Gibraltar con la creación de todos los pueblos que hoy lo formamos, pero todos ellos estuvieron vinculados al nacimiento de San Roque.

Estamos movilizando contratos públicos, una vez que se han abierto los plazos, por un valor de más de ocho millones de euros

Ese homenaje se celebrará cuando el virus lo permita.

Sí. Queremos que sea muy especial. Reconoceremos a ocho colectivos que están en plena línea de batalla contra el coronavirus. Ojalá cuando podamos hacerlo tengamos ya la vacuna y podamos celebrar una fiesta para ellos, siempre desde el respeto a los vecinos que han fallecido o han atravesado dificultades.

¿Qué hace el Ayuntamiento por esas personas?

Ya hemos destinado a esta crisis más de un millón de euros y estamos preparando una nueva suma de 2,7 millones para las familias con más dificultades y a la generación de empleo. Estamos movilizando contratos públicos, una vez que se han abierto los plazos, por un valor de más de ocho millones de euros en estas próximas semanas. Esto va a suponer actuaciones en todos los núcleos de población con inversiones importantes en infraestructuras, con nuevos espacios culturales y deportivos, así como carril bici. El reto y el objetivo principal es generar empleo.

¿El peso del turismo en San Roque dificulta su recuperación?

Sí. La realidad es que el sector tiene mucho peso en San Roque, relacionado con los depores, muy especialmente a nuestros nueve campos de golf, con una calidad que los sitúa entre los mejores del mundo. También al polo, que nos iba a llevar a la 49 edición de la Copa de Oro que nos convierte en la capital de este deporte en verano y, por supuesto, al Puerto de Sotogrande, con el que trabajamos para que siga celebrando importantes pruebas de vela. Los tres estaban generando una actividad económica grande que hacía que todo el verano tuviésemos bares, restaurantes y comercios con una alta actividad y, por tanto, con una alta demanda de empleo. En San Roque hemos llegado a contar con 3.100 desempleados, en febrero teníamos 3.400 y en 2020 el reto era que bajáramos del listón de los 3.000. Lo íbamos a conseguir, pero desgraciadamente la pandemia hace que esa cifra se haya convertido en 3.800 a finales de marzo y en 4.180 a finales de abril. Las previsiones de mayo son que seguirá aumentando. Por eso estamos intentando cooperar con todas las familias que se han visto afectadas por el coronavirus y estar cerca de todos.

Y todo eso en medio del proceso de salida de Gibraltar de la Unión Europea.

Desde que se conoció la salida en 2016, el Brexit nos ha ocupado y nos ha preocupado. Lo vimos venir, pero ahora la pandemia del coronavirus nos ha cogido de sorpresa en pleno proceso como a todos los gobiernos y está haciendo que cambie todo. La comarca es dependiente de la economía de Gibraltar y además del desafío que supone siempre he querido verlo como una oportunidad para que consolidemos nuestra buena relación con el Peñón y para que en estos tiempos de pandemia, que también les afecta a ellos, seamos capaces de compartir actividades económicas. Igual que siempre hemos tenido lazos de hermandad, amistad y convivencia, necesitamos que la nueva situación sirva para fijar nuevas relaciones económicas con los gibraltareños que nos permitan compartir los beneficios de una de las grandes economías del mundo. El resto del Campo de Gibraltar está azotado en primer lugar por la crisis endémica de la provincia de Cádiz, a la que se suma el desafío del Brexit y la incertidumbre de cómo nos va a afectar, además de que ahora no sabemos adonde van a llegar los efectos mundiales de esta crisis sanitaria y socieconómica del coronavirus.

Uno de los primeros retos está en la vuelta a las playas. ¿Cómo afronta San Roque el verano?

Con gran dificultad e incluso con imposibilidad de realizar las medidas que se nos plantean. Tenemos 15 kilómetros de litoral, que conforman diez playas en los 4 kilómetros de la Bahía, entre Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento, y luego 11 kilómetros que va desde nuestra unión con La Línea en La Alcaidesa hasta el límite con la provincia de Málaga, en Cala Sardina. Tenemos playas urbanas y playas no urbanas y esto genera una enorme dificultad para atender todas esas exigencias de la Junta de Andalucía. Sin acompañarlas de recursos económicos, nos quiere dar una serie de competencias y obligaciones que entiendo que son imposibles de cumplir. No se puede poner puertas para controlar las playas. Vamos a intentar dar la mayor información, concienciar a los vecinos y pedirles responsabilidad para que respeten la distancia de dos metros por cada familia, pero desgraciadamente no vamos a caber todas las personas que habitualmente atestan nuestra costa en verano. Hay que ser responsables para pensar que habrá un aforo permitido que será de menos de la mitad, quizás un tercio, de las personas que había años atrás.