Ruiz Boix reclama a la Junta inversiones en sanidad y sobre los efectos del Brexit

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, reclama al presidente de la Junta, Juanma Moreno, inversiones en Salud en su municipio y la puesta en marcha de alguna de las 112 medidas que anunció para paliar los efectos del Brexit en la comarca.

"Como alcalde de San Roque me voy a referir a nuestro municipio, donde tiene tareas pendientes en el centro de salud de Guadiaro, donde hemos hecho una inversión de más de 40.000 euros para habilitar nueva Sala de Pediatría, ya concluida, pese a que es una competencia que corresponde a la Junta de Andalucía", indicó.

Critica el alcalde que "un año después de finalizada esta obra, la sala de Pediatría no cuenta con el mobiliario adecuado; no cuenta con el equipamiento técnico adecuado; y no cuenta con el personal adecuado".

El alcalde arremete contra el presidente de la Junta, "que no sé si realmente vino a la comarca a esa fiesta privada en Tarifa, donde no respetó las mismas normas que nos imponen al resto de ciudadanos de Andalucía y dónde se le vio sin mascarilla y con ninguna distancia social en esa fiesta privada".

Ruiz Boix cree que a Juanma Moreno, "lo que parece que le atrae de nuestra comarca es el mundo social y no quizás las distintas responsabilidades que tiene pendientes en el conjunto del Campo de Gibraltar".

En concreto, el alcalde critica que "tras dos años y medio de gestión del nuevo gobierno del cambio hacia atrás de Juanma Moreno, aún no ha puesto en marcha ninguna de esas 112 medidas que anunció para luchar contra los efectos negativos del Brexit".

"Estamos en una situación de incertidumbre cuando todavía se está negociando sobre el Brexit entre el Reino Unido y España, y entre la Unión Europea y el Reino Unido", finalizó.