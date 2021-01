San Roque pide al Puerto de Algeciras la limpieza de la barrera antinarcos para evitar inundaciones en Guadarranque

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) que se lleve a cabo de forma urgente una limpieza del cauce del río Guadarranque. Especialmente en la barrera antinarcos ya que se acumula la maleza y se crea lo conocido como “presa de castor”.

El primer edil ha mencionado que el pasado día 8 el agua estuvo a punto de inundar la calle Redes e insiste en la limpieza urgente de la barrera ya que se prevén nuevos episodios de fuertes lluvias para esta semana y el río podría desbordarse. “El agua del río se ve frenada justo a la altura de la calle Redes de Guadarranque, de manera que se ensancha el cauce y puede acabar inundando gran parte de la barriada. El viernes pasado estuvo a punto de ocurrir, y es previsible que pase si hay un nuevo episodio de lluvias fuertes”, ha explicado Ruiz Boix.

Según afirma el alcalde, el Ayuntamiento no tendría potestad para actuar ya que no cuentan con medios para ello ni quieren que se les denuncien por no ser de su competencia. “El riesgo existe y es mejor evitarlo antes de lamentar daños”, sentenciaba.

La barrera antinarcos se construyó en otoño de 2016 a cargo de la Subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se instalaron 25 pilotes de acero rellenados de hormigón para fijar su posición. Estos tubos tienen 80 centímetros de diámetro y 1,2 centímetros de espesor, separados unos de otros 2,4 metros, espacio en el que se instalaron dos barreras en zigzag.