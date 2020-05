El PP de San Roque niega haber denunciado a Ruiz Boix por los supuestos pagos fraccionados

El Partido Popular de San Roque ha negado este viernes que denunciara al alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, por un supuesto caso de pagos fraccionados que la justicia ha archivado. Los populares, que han acusado a Ruiz Boix de "cinismo", aseguran que fue la Fiscalía la que inició el proceso y que el sobreseimiento no es firme.

El concejal del PP de San Roque Ramón Aranda ha contestado, tras la difusión del archivo por parte de Ruiz Boix que este atribuye a una denuncia del PP, que la formación "no ha llevado jamás al alcalde a los tribunales".

"Estaríamos en nuestro perfecto derecho, pero este alcalde al que le gusta manipular con su constante demagogia a los ciudadanos, nos mete en su pelea constante y habitual con el Partido Independiente del Valle del Guadiaro", según Aranda.

El edil del PP ha replicado que en este caso concreto, quien llevó al alcalde a los Juzgados "no fue el PP, sino la Fiscalía". "Nosotros, los concejales del PP de San Roque, lo único que hicimos en cumplimiento de nuestra labor de oposición fue llevar a Fiscalía los informes de reparos que todos los meses emite la Intervención del Ayuntamiento", ha contestado Aranda en sus redes sociales.

Según Aranda, esos informes de reparo "contienen las irregularidades que entiende se vienen cometiendo por el equipo de gobierno o el alcalde, por lo que a la vista de ellas las trasladamos a Fiscalía. Y una vez trasladados, fue la Fiscalía la que inició su propia investigación y la que entendió que podían ser constitutivos de falta o delito y por ello lo trasladó al Juzgado. Ya después el Juzgado admitió la demanda de Fiscalía y citó al alcalde para declarar en calidad de investigado. Y todo lo posterior, sin actuaciones del Juzgado por el inicio a instancias de Fiscalía".

El PP se personó como acusación particular para ser notificado de todos los pasos, "pero sólo con el fin de estar al corriente de los trámites del Juzgado".

El concejal sanroqueño ha agregado que la formación no es dada a llevar la política a los tribunales. "Salvo que un autoritario alcalde no nos deje otra vía posible a nuestra labor de oposición. No somos dados a publicar como él los asuntos judiciales", ha dicho Aranda.

Y, como ejemplo, Aranda ha dicho que ante el caso de la presidencia de la Mancomunidad en el mandato 2015-2019, "hace meses que hubo sentencia quitando toda la razón a lo denunciado por el alcalde, y parece que eso no le gusta airearlo. Pues nosotros tampoco: sólo hicimos un comunicado y punto", según Aranda, "mientras estuvo llamando en los medios y en los plenos durante cuatro años al presidente y al equipo de Gobierno, del que yo formaba parte, Okupas ilegales".