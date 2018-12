Open Arms acusa a la Unión Europea de pasar de la inacción al bloqueo

El director de Open Arms, Óscar Camps, subrayó ayer que los 308 migrantes desembarcados tras ser rescatados en el Mediterráneo llegaron “fatigados” al muelle de Crinavis, porque “el único puerto disponible es el que estaba más lejos de todo el Mediterráneo y han navegado 1.100 millas en invierno en la cubierta de un barco”. “Hemos tenido que hacer milagros para poder hacerles llegar mantas, medicamentos y comida”, añadió.

En declaraciones a los periodistas, Óscar Camps afirmó que la llegada fue “tranquila”. “A las 8,55 hemos atracado en el muelle y el desembarco por grupos de diez ha empezado un poco más tarde, después del proceso administrativo”, relató el director de Open Arms, que subrayó que primero desembarcaron mujeres con niños, luego a menores solos y después a adultos. también explicó que los tripulantes “están bien” y señaló que hay alguna embarazada con molestias propias del estado de gestación, “pero todos bastante bien”.

Oscar Camps afirmó que desconoce el destino de los rescatados, aunque apunto que hay muchas personas “con derecho a asilo”. El director de Open Arms criticó que “se ha pasado de la inacción propia de la Unión Europea a un bloqueo” y lamentó que Malta fue “el único país que por escrito ha negado el suministro, teniendo que hacer 1.200 millas para poder llevar comida y manta aunque se tenía una nave en Malta con suministros”. El resto de países “ni siquiera ha contestado, lo cual es impropio de la UE no dar ni siquiera respuesta”. “Lamentamos mucho esta situación y pedimos a la UE que exija que se cumpla con los convenios a los que están suscritos los países. Estamos hablando de vidas humanas”, concluyó.

El director ejecutivo de Save The Children, Andrés Conde, celebró el “buen desembarco” de los más de 300 migrantes del buque, que se desarrolló de una forma “ordenada y coordinada”. El director de programas para España de la ONG, Vicente Raimundo, constató que hay menores “que están viniendo de países en guerra, como Somalia o Siria, y en los que sus familias han escapado de situaciones de hambruna”. El responsable de Save The Children indicó que muchos de los casos identificados “han pasado por Libia y, según las Naciones Unidas, todos los migrantes que están en Libia pasan por situaciones pavorosas, ya que el sistema de acogida, protección y rescate en este país deja mucho que desear”. “En todos los casos”, recalcó el representante de Save The Children, “estamos ante historias de origen y de tránsito realmente horribles”.