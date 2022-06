Olimpia Ramírez, de Sanroqueña del Año 2021 a pregonera de la Feria Real 2022

Olimpia Ramírez Álvarez, Sanroqueña del Año 2021, será la pregonera de la Feria Real 2022, por lo que compartirá el acto de Coronación del 9 de agosto con las reinas infantil y juvenil, Marta Martínez y Patricia Pardal, y con sus respectivos cortejos. Profesora de autoescuela, durante lo peor de la pandemia se distinguió por arrancar sonrisas desde su muro de Facebook, y también es conocida por solidaridad.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de Fiestas, María del Mar Collado, han recibido a la pregonera en Alcaldía. Al término de la reunión, Ruiz Boix indicó que “continúan los preparativos de la Feria Real 2022, la feria del reencuentro” tras “dos años sin feria, desde 2019”.

Destacó el primer edil que esta fiesta se dedicará “a los vecinos de San Roque”, muchos de los cuales han pedido que la pregonera sea Olimpia Oli Ramírez. Indicó que “nos ha estado agradando muchos de los momentos duros del coronavirus, y nos sigue alegrando con sus vivencias familiares y con los vecinos”.

La definió como “una amante de la Feria Real, que disfruta de las sevillanas, de las casetas, de los cacharritos..., de todos los atractivos de la fiesta. Seguro que con su pregón nos dará fuerza y ánimo en esa noche del 9 de agosto, martes, para que luego tengamos cinco días de disfrute hasta el domingo, y acabar reventados con el Toro del Aguardiente. Estoy convencido de que hay ganas y de que los sanroqueños y sanroqueñas van a disfrutar de todas las actividades que prepare la Delegación de Fiestas”, concluyó el alcalde.

Por su parte, Olimpia Ramírez indicó que el haber sido elegida supone para ella “un orgullo espectacular. Cuando me llamaron para proponérmelo no me salía la voz del cuerpo. Me tiemblan hasta las pestañas, porque es una responsabilidad muy grande dar un pregón tan deseado, con tantas ganas como tenemos los sanroqueños de juntarnos otra vez en una caseta para bailar y disfrutar con los amigos”. Explicó que “en la feria de San Roque nos reencontramos con gente a la que no hemos visto durante todo el año, porque vive fuera y vuelve a San Roque esos días”.

Dijo que estaba “super feliz, pero con una responsabilidad muy grande. Me tengo que preparar muy bien el pregón, dándole mi toque personal, pero destacando todas las cosas preciozísimas que tenemos en el pueblo, con un turismo espectacular no sólo por nuestros atractivos, sino por nuestra gente tan acogedora. Y la feria siempre ha sido, y este año lo será aún más, espectacular”, concluyó la pregonera.

La Corporación Municipal aprobó por unanimidad en 2021 conceder el título de Sanroqueña del Año a Olimpia Ramírez Álvarez. Con más de 20 años dedicada a formar a conductores del municipio, destacó en 2020, un año especialmente duro. Desde su muro de Facebook supo sacar a todos una sonrisa con las peripecias de sus tres hijos durante todo el confinamiento en casa. Esas vivencias familiares fueron recogidas en una especie de cuadernillo y publicadas bajo el título Qué locura de confinamiento con los zijopus dentro. Olimpia volvió a ser generosa y entregó la recaudación del mismo a distintas entidades sociales del municipio, lo que hizo que esta venta se incrementara de manera considerable, teniendo que publicar varias ediciones.

La Feria Real de San Roque se desarrollará entre el miércoles 10 y el domingo 14 de agosto, si bien el Acto de Coronación se celebrará el martes 9. El lunes 15 de agosto comenzará con el Toro del Aguardiente, mientras que por la tarde tendrá lugar la Procesión de Santa María La Coronada, patrona de la Ciudad.