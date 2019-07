Nauzesda Zumelaga Rayo es una linense que este año inaugura con su taller Carteia, artes escénicas y patrimonio los XXXIX Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Diecisiete estudiantes de diversas titulaciones van a recibir una parte interesante de los conocimientos de esta licenciada en Arte Dramático por la escuela superior de Málaga. "Vamos a trabajar en estos días la conjunción entre el aprovechamiento del patrimonio y el arte escénico de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Y comenzaremos por el ritual dionisíaco pasando por la configuración de la orquesta hasta llegar a la construcción de los teatros en sí", adelanta Zumelaga.

Aunque su trabajo le ha hecho viajar hasta lugares como Panamá, la responsable de este taller de apertura de los cursos es consciente de la importancia de los espacios escénicos que la civilización romana dejó en Baelo Claudia, en Tarifa, y Carteia, en San Roque. "Es una pena que el teatro de Carteia no esté rehabilitado. Necesitamos que se vea, que sea recuperado y tenga visibilidad", lanza a modo de reivindicación. A diferencia de lo que ocurre en el de Baelo, donde hay constantes actividades que refuerzan el atractivo del yacimiento, el teatro de Carteia está señalizado y cuenta con algún que otro estudio pero no está excavado. Se imagina, pero no se ve.

El taller va a concluir el día 17 y se desarrollará tanto en el teatro municipal Juan Luis Galiardo como en el museo, en la calle San Felipe, que por cierto guarda interesantes vestigios de la presencia romana en San Roque. "Las titulaciones de los alumnos participan son diferentes porque sacar partido del patrimonio histórico es algo que abarca muchos campos", apunta la profesora, quien se considera una amante de la obra de Eurípides.