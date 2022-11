Cáritas de San Roque recibe ocho toneladas de alimentos para los más necesitados

Caritas Santa María Coronada de San Roque ha recibido ocho toneladas de alimentos no perecederos de parte del Banco de Alimentos enviados por la Unión Europea. En un primer momento, la cantidad ascendía a 14 toneladas, pero, según afirma el presidente de la organización, José Antonio Cabrera, era imposible almacenarlos de forma adecuada.

Todos los productos son no perecederos y se entregarán durante los próximos meses a familias desfavorecidas de la ciudad, unas cien beneficiadas en la actualidad. No obstante, Cabrera apunta a que el número fue muy superior durante la pandemia y que se les exigen "unos requisitos mínimos para evitar en lo posible despilfarro que, a la larga, sólo perjudican a la entidad y a las personas que de verdad necesitan estos alimentos".

La entrega de estos productos, que han sido descargados por voluntarios de Protección Civil y de la empresa municipal Emadesa, se hace cuatro veces al mes, más una ocasión extraordinaria antes de la Navidad con alimentos propios de esas fechas y recogidos principalmente en campañas lideradas por cofradías y centros educativos. El presidente de Cáritas ha aprovechado la oportunidad para pedirle al Ayuntamiento "un espacio donde poder depositar estos productos para su posterior distribución entre las familias que lo necesiten". Resaltando por otra parte que "en San Roque no existe tanto un problema de carencia de alimentos, como de falta de recursos económicos para asumir cuestiones como el recibo de la luz, del agua o el alquiler de la vivienda", haciendo hincapié en que "Cáritas no distribuye dinero, por lo que estas cuestiones no son de su competencia, sino de departamentos como Servicios Sociales".