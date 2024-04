CSIF exige la suspensión del proceso de estabilización del personal municipal de San Roque

El sindicato CSIF-Cádiz ha exigido al Ayuntamiento de San Roque que suspenda "inmediatamente" el proceso de estabilización que ha iniciado para el personal municipal por considerar que va en contra de las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Justicia europea ha advertido la pasada semana que los procesos de estabilización para el personal interino o indefinido no fijo que lleva años trabajando para la Administración pública no deben someterse a pruebas selectivas como las oposiciones, donde competirían por una plaza con personas que no han desempeñado nunca su labor en ese puesto de trabajo.

El CSIF advierte a la entidad sanroqueño que, en caso de que no suspenda este proceso de "supuesta estabilización", lo impugnará por la vía judicial.

CSIF defiende que el proceso de estabilización, tal y como establece el Tribunal europeo, debería ser un concurso en el que se baremen los méritos (años de experiencia y formación) y no unas oposiciones libres, como pretende hacer el equipo de gobierno de San Roque. La central sindical ha notificado su oposición al proceso selectivo, ya en marcha, dados los perjuicios que podría provocar en trabajadores del Ayuntamiento que llevan diez o quince años trabajando de forma provisional encadenando contratos. Además, el sindicato ha indicado que si uno de estos trabajadores en una situación de interinidad de larga duración perdiera su empleo tras las oposiciones, sería indemnizado con una cantidad irrisoria, y no con las cantidades que conllevan un despido improcedente.

Para CSIF, el hecho de que las administraciones públicas "hayan abusado de los contratos temporales e interinidades durante tanto tiempo, debería obligarlas a subsanar su error sin perjudicar a los afectados”.