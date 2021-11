El CEIP San Bernardo de la Estación de San Roque se moviliza para pedir mejoras

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP San Bernardo de la Estación de San Roque y el sindicato CCOO han convocado una concentración para este jueves 18 de noviembre, que tendrá lugar a las 9:00 en la puerta del mismo centro para reivindicar una ampliación y mejora a las autoridades educativas de la Junta de Andalucía “para que pueda ser atendido el alto volumen de alumnos matriculados”.

“En su creación, el centro fue diseñado para tener una sola línea desde Infantil hasta 2º de ESO, según la categoría de centro SemiD. Si en el curso 2008/2009 había un total de 248 alumnos, en este curso 2021/2022, las matriculaciones son de 366. Que el centro está desbordado es evidente, pero no es un hecho nuevo (en el curso 2018/2019 se alcanzaron 395 matriculaciones)”, explica Comisiones en su comunicado.

Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, denuncia que “antiguos almacenes, despachos o el hueco de una escalera, hayan debido ser utilizados como aulas improvisadas y la administración educativa no dé soluciones”.

El sindicato añade: “Mientras que el gobierno municipal ha propuesto la cesión de un local anexo al colegio para que la administración educativa andaluza lo incorpore como nueva instalación del centro, aumentando de esta forma el número de aulas y espacios, la Consejería de Educación de la Junta niega que se haya hecho ningún ofrecimiento formal, y en medio, el centro ha sido objeto de visitas y promesas de solución por parte de todos los agentes implicados, Ayuntamiento y Consejería.”

“La realidad es que hasta ahora, la APAE tan sólo ha elaborado una propuesta de proyecto de ampliación de instalaciones sin contar con el local municipal y sin fecha de licitación ni ejecución, según comunican desde el sindicato”, sigue.

“Además de los problemas de espacio, el centro cuenta con 22 alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) -existen dos alumnos bajo estudio diagnóstico- y no dispone de un aula específica. La gravedad es todavía mayor, pues el centro cuenta con 14 alumnos y alumnas que requieren atención PTIS, pero solo hay contratadas dos profesionales, una de ellas a media jornada (2 horas diarias)”, abunda.

“En este escenario, el alumnado matriculado en el centro no dispone de las suficientes garantías para una escolarización digna y en condiciones de igualdad. De la misma forma, las condiciones de trabajo de la plantilla docente y laboral están sometidas a la sobrecarga de tareas”, finaliza.