San Roque 100x100 atribuye a Ruiz Boix el retraso en la constitución de la Mancomunidad

La formación localista San Roque 100x100 ha acusado al regidor del municipio, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, de ser el culpable del retraso de la constitución de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

El partido, que obtuvo en las últimas elecciones municipales tres de los 21 concejales sanroqueños, asegura que en el pleno del pasado 27 de julio la Corporación designó a los representantes de San Roque para la Junta de Comarca y que, dos semanas después, la documentación necesaria no ha sido enviada a la Mancomunidad.

En una entrevista concedida a la televisión municipal de San Roque este miércoles, Ruiz Boix alegó estar dentro del plazo para enviar la documentación, considerando que existe margen y afirmando que la enviaría cuando estime oportuno.

Las declaraciones del regidor contradicen lo expuesto en el artículo 7.4 de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, aprobados en 2016: "Después de cada proceso electoral municipal, la Junta de Comarca será convocada por el Presidente en funciones para su constitución formal y elección de Presidente dentro del plazo máximo de los dos meses siguientes a la constitución de los Ayuntamientos mancomunados". Esto supone que el 17 de agosto sería el último día del plazo designado, puesto que los nuevos gobiernos municipales echaron a andar el pasado 17 de junio.

La formación 100x100 ha asegurado que el regidor sanroqueño "solo se mueve por sus intereses personales" al obstaculizar la constitución del nuevo gobierno comarcal.

San Roque 100x100 está llamado a ser una de las fuerzas políticas que sirvan de llave para el gobierno de la Mancomunidad después del pacto suscrito por el Partido Popular con los sanroqueños y sus homólogos -aunque sin relación entre ellos- de Los Barrios y La Línea.

La alianza prevé un reparto de responsabilidades cuya consecuencia será la creación de varias vicepresidencias, al frente de las cuales se situarán miembros de los cuatro partidos, como ya adelantó este periódico a mediados de julio. La Línea 100x100 situará Juan Macías como vicepresidente y a Manuel Abellán como consejero delegado de Arcgisa, la estratégica empresa de agua y residuos de la Mancomunidad.

Por lo que refiere a Los Barrios 100x100, su vicepresidencia en la Mancomunidad será ejercida por Sara Lobato, candidata a asumir el área de Turismo, la misma que deja otro barreño, el socialista Daniel Perea. La que será presidenta, la popular algecireña Susana Pérez Custodio compatibilizará la presidencia con la tercera Tenencia de Alcaldía y la Delegación de Comunicación y Turismo del Consistorio.

De hecho, los populares ya señalaron a los socialistas de San Roque a finales del pasado mes por, precisamente, buscar un retraso en la constitución de la Junta de Comarca y postergar lo máximo posible la formación del gobierno mancomunado liderado por el PP, que arrebataría la posición al PSOE. Ya entonces, Ruiz Boix también aseguró estar dentro de los plazos.

La cuestión que surge ante un posible retraso es qué pasaría si, a 17 de agosto, los ochos municipios no hubiesen suscrito en tiempo y forma sus vocales para que se pueda constituir de manera correcta la Junta de Comarca.

El reglamento de la Mancomunidad de Municipios pasa por encima de este supuesto y no menciona en ningún momento qué consecuencias tendría que no se cumpliesen los plazos establecidos en el mencionado artículo 7.4. De hecho, fuentes del ente supramunicipal detallan que, en principio, no hay una respuesta clara, ya que no se contempla en la normativa tal hecho, y que tendría que realizarse una consulta jurídica.

Por su parte, el presidente en funciones del ente mancomunado, el socialista Juan Lozano, aseguró a finales de julio a Europa Sur que confiaba en que todos los ayuntamientos que -entonces faltaban la mitad- nombrasen a sus vocales en la Junta de Comarca dentro del plazo marcado y, así, el gobierno del Campo de Gibraltar se pueda constituir sin mayores alteraciones. Una vez las credenciales hayan sido recibidas por la Mancomunidad, será potestad del presidente saliente fijar una fecha para el pleno de constitución de la Junta.

A este respecto, Juan Lozano ha aclarado que, aunque puede decidir unilateralmente el día del primer pleno de la comarca el nuevo mandato municipal, consultará con los ocho regidores del Campo de Gibraltar para establecer una fecha que resulte favorable y conveniente a todos los participantes. De igual forma, ha detallado, tiene intención de contactar con la candidata propuesta por el Partido Popular, Susana Pérez Custodio, antes decidir cuándo se constituirá el gobierno de la Mancomunidad.