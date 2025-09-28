Cada minuto cuenta en el desafío de las enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en el mundo, un desafío sanitario que también se refleja en nuestro país. Andalucía no es ajena a esta realidad: en 2023 fallecieron 20.360 personas por patologías del sistema circulatorio, lo que equivale al 27% de todas las defunciones registradas en la comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística.

En la raíz de la mayoría de estas muertes está la enfermedad vascular aterosclerótica (EVA), una dolencia silenciosa pero mortal provocada por la acumulación de colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo”, en las arterias. La EVA es responsable de gran parte de los infartos, ictus y complicaciones graves que cada año ponen en riesgo la vida de miles de andaluces. El estudio REALITY revela que uno de cada cuatro pacientes que ha sufrido un infarto de miocardio vuelve a experimentar otro evento cardiovascular en los dos años siguientes, y uno de cada diez fallece en ese mismo periodo tras un infarto o un ictus.

La evidencia científica es clara: mantener el colesterol LDL por debajo de 55 mg/dL en pacientes de muy alto riesgo es una de las vías más efectivas para prevenir nuevos eventos, tal y como recomiendan las guías europeas. Sin embargo, más del 80% de los pacientes europeos con enfermedad cardiovascular establecida no alcanza este objetivo.

Ante este reto de salud pública, Novartis ha reforzado su compromiso con la concienciación y la prevención secundaria a través de iniciativas que ponen al paciente en el centro. Esther Espinosa, directora de Comunicación y Pacientes de Novartis en España, destaca que “cada cuatro minutos muere una persona en España por enfermedad cardiovascular. En Novartis vamos más allá del desarrollo de medicamentos innovadores y trabajamos junto a todos los actores del ecosistema de salud para que ningún corazón se pierda antes de tiempo”.

En esta línea, la compañía presentó en 2024, junto con Cardioalianza, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, la campaña ‘Tu Línea Roja 55’, diseñada para empoderar a las personas que ya han sufrido un infarto de miocardio.

La campaña tiene un mensaje claro: controlar y mantener el colesterol LDL por debajo de 55 mg/dL es la mejor barrera para evitar un nuevo evento cardiovascular. Además, busca que los pacientes tomen un rol activo en su salud, aportándoles recursos y educación que les ayuden a reforzar la adherencia al tratamiento y a comprender la importancia de los pequeños gestos diarios en la prevención.

Margarita Reina, vocal de la Junta Directiva de Cardioalianza, subrayó que “reducir y mantener este nivel no solo previene nuevos eventos cardiovasculares, sino que puede mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Queremos que los pacientes se sientan protagonistas de su salud y cuenten con el apoyo necesario para lograrlo”.

Andatrack: un modelo andaluz pionero para transformar la atención cardiovascular

Además de la concienciación, resulta igual de fundamental optimizar los circuitos asistenciales para garantizar una verdadera prevención secundaria. En este camino, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto a la Sociedad Andaluza de Cardiología y con la colaboración de Novartis, ha impulsado Andatrack, un proyecto pionero de continuidad asistencial que busca reforzar la prevención secundaria y mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya han sufrido un evento cardiovascular. Entre los puntos clave del proyecto están mantener un seguimiento como cualquier otro paciente crónico y fortalecer el papel de la Atención Primaria.

Andatrack se ha desarrollado en los hospitales Virgen Macarena, Nuestra Señora de Valme de Sevilla y en el Hospital Universitario de Jaén y nació como aplicación práctica del documento ‘FARO‘: Prevención secundaria en la enfermedad vascular aterosclerótica en Andalucía’, elaborado por la Sociedad Andaluza de Cardiología, que ha servido de hoja de ruta para abordar la enfermedad de manera integral y coordinada.

El análisis llevado a cabo durante la elaboración del documento ‘FARO’ destacó varios desafíos en el manejo y seguimiento de los pacientes que habían sufrido un evento cardiovascular: las altas hospitalarias no seguían un formato homogéneo, la codificación clínica variaba entre hospitales y centros de atención primaria, la coordinación entre profesionales era insuficiente y apenas existían protocolos o planes de adherencia compartidos. La falta de alertas clínicas dificultaba el seguimiento de los pacientes y aumentaba el riesgo de complicaciones y reingresos.

“Andatrack ha supuesto un cambio radical en este panorama”, explica el doctor Javier Torres, presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología. “Hemos logrado estructurar el proceso asistencial de una manera que beneficia tanto al paciente como al propio sistema sanitario, con una visión que une la innovación, la coordinación y la prevención”.

La iniciativa ha permitido estandarizar las altas hospitalarias así como facilitar la continuidad asistencial entre los distintos niveles de atención. Ahora, las primeras citas tras el alta se gestionan directamente desde el hospital, garantizando que el paciente sea atendido en menos de 72 horas.

“La reducción de los tiempos de espera nos permite intervenir con mayor antelación y prevenir complicaciones”, subraya la doctora Rosa Fernández Olmo, cardióloga del Hospital Universitario de Jaén. “Los beneficios para los pacientes son visibles desde el primer momento en que se estructura mejor su atención”.

El impacto de Andatrack no se mide solo en cifras. “La prevención secundaria es la piedra angular para reducir la mortalidad y las complicaciones derivadas de la enfermedad cardiovascular”, recuerda el doctor Torres. “Este proyecto demuestra que con organización y voluntad es posible mejorar de manera tangible la calidad de vida de los pacientes y optimizar los recursos del sistema sanitario”.

El proyecto también empodera a los profesionales, ofreciéndoles herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas y protocolos comunes que fomentan la equidad entre pacientes, independientemente de su hospital de referencia. Además, abre la puerta a ampliar su aplicación a otras manifestaciones de la EVA, como el ictus, la enfermedad arterial periférica o la hipercolesterolemia familiar.

Esther Espinosa afirma que “Andatrack es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada puede generar soluciones que transformen la asistencia sanitaria y ofrecer a los pacientes una nueva oportunidad de vida”.