¿Qué síntomas puede provocar respirar la nube de dióxido de azufre que ha llegado ya al norte de España?

La llegada de una masa de aire cargada de dióxido de azufre (SO2) nos obliga de nuevo a fijar la mirada en el cielo ya que se trata de un fenómeno meteorológico que procede de una erupción del volcán islandés de Grindavik y que ha entrado en el norte de España.

Por lo que se ha podido comprobar, la nube de dióxido de azufre se encuentra a unos 1.500 metros de altura y en las capas medias-bajas de la atmósfera, por lo que no se tiene constancia de gas tóxico en la superficie.

"Puede causarnos irritación en las vías respiratorias, tos, mucosidad o bronquitis"

Esto quiere decir, según publica la web eltiempo.es, que no supone "riesgos inmediatos para la salud pública". Para que fuera perjudicial, tendría que alcanzar las capas más bajas de la atmósfera.

Según los mapas del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), la masa de aire alcanzó Reino Unido y Francia durante la noche del domingo y a lo largo lunes llegaron al norte de la Península Ibérica, afectando principalmente a Galicia, Cantabria, Asturias, parte de Castilla y León y el País Vasco.

Síntomas que puede provocar si lo respiramos

Las cantidades de gas tóxico que circulan por el ambiente no son significativas, por lo que no supone ningún riesgo para la salud. No obstante, no está de más estar advertidos de lo que sucede si inhalamos este gas ya que es un gas incoloro y nos va a costar percatarnos de su presencia.

Eso sí, su olor es bastante fuerte y si entra en las vías respiratorias, puede causarnos irritación en las vías respiratorias, tos, mucosidad, bronquitis y provocar un empeoramiento en la salud de las personas que tienen afecciones respiratorias como el asma.

"La nube de dióxido de azufre puede formar lluvia ácida la cual puede hacer mucho daño al medio ambiente"

De igual modo, afecta de manera especial y, por tanto hay que vigilar de cerca, a la población más vulnerable como son los niños y las personas mayores.

A concentraciones elevadas, que no es este caso, la exposición al dióxido de azufre puede generar problemas respiratorios graves y, en casos extremos, contribuir a enfermedades cardiovasculares.

Además, el SO₂ puede reaccionar cuando entra en contacto con otras sustancias en la atmósfera para formar partículas finas, que también son dañinas para la salud cuando se inhalan, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones y causar efectos más graves.

¿Qué es el dióxido de azufre?

El dióxido de azufre (SO₂) es un gas incoloro con un olor fuerte y acre que se produce principalmente a través de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, así como en procesos industriales como la fundición de minerales que contienen azufre.

También puede liberarse naturalmente por fenómenos como erupciones volcánicas como ha sido este caso y por eso la tenemos en España.

La nube de dióxido de azufre no solo tiene un impacto en la salud de las personas sino que tiene posibilidades de formarse lluvia ácida y en ese caso puede hacer mucho daño al medio ambiente.

Cuando el dióxido de azufre y otros gases se mezclan con el agua en la atmósfera, forman ácidos que luego precipitan en forma de lluvia la cual puede dañar cultivos, bosques, cuerpos de agua y edificios, causando efectos ecológicos y económicos significativos.