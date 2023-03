Gestación subrogada: la técnica de reproducción asistida ilegal en España que ha hecho madre a Ana Obregón

La gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler, es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer (la madre sustituta o gestante) lleva a cabo un embarazo para otra persona o pareja (los padres biológicos o comitentes) que no pueden gestar por diversas razones. Esta técnica ha suscitado mucho debate en los últimos años, ya que puede ser éticamente y emocionalmente complicada por desafiar la noción convencional de cómo se construye una familia. En España, la gestación subrogada es ilegal y no está regulada por la ley. Esto significa que cualquier tipo de contrato que tenga como objetivo la gestación subrogada es nulo y sin efecto legal. Por lo tanto, esta técnica no puede ser llevada a cabo dentro del país, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Eso sí, como en el caso de la celebridad, es totalmente legal para un ciudadano español tener un hijo o hija por esta vía en un país donde sí está regulada. Es el caso de Ana Obregón, de 68 años, quien hace unas horas anunció que había sido madre de una niña a través de esta práctica en EE.UU.

La actriz, empresaria y bióloga española perdió a su hijo Aless Lequio en mayo de 2020, un duro golpe del que Obregón aun no se ha recuperado y que la ha mantenido alejada de la vida social y pública durante mucho tiempo. Solo en sus redes, y en las escasas apariciones públicas en televisión, la celebridad ha mostrado su dolor y la lucha que ha emprendido para ayudar a otros jóvenes con la misma enfermedad que padecía su hijo Aless. Ahora, una nueva etapa empieza en la vida de Ana Obregón, quien no había dado ningún detalle acerca de esta decisión hasta ahora. Te contamos todo sobre esta creciente técnica de reproducción asistida.

En primer lugar, como hemos mencionado, son cada vez más personas las que reclaman esta vía para poder ser padres como una forma legítima en la que se llega a un acuerdo con otra persona que está de acuerdo con este proceso 'altruista'. Sin embargo, otros grupos argumentan que se trata de una explotación de la mujer y de un comercio con seres humanos.

¿Cómo se lleva a cabo este proceso?

En los países donde es legal, el proceso de gestación subrogada implica un acuerdo entre los padres comitentes y la madre sustituta, que puede ser una amiga o familiar o una mujer contratada por una agencia especializada. El acuerdo establece las condiciones del proceso, incluyendo el pago de los honorarios de la madre sustituta y los gastos médicos, legales y de alojamiento.

En la gestación subrogada, se busca que los óvulos y espermatozoides sean aportados por los padres comitentes para que el futuro hijo sea biológicamente suyo. En caso de que la madre no pueda aportar el material genético, se puede recurrir a una donante. El papel de la madre sustituta es proporcionar su útero para mantener el embarazo y dar a luz al bebé, pero en algunos casos puede haber un acuerdo para que la madre sustituta tenga un papel más activo en la vida del bebé.

Una vez que se llega a un acuerdo, se lleva a cabo el proceso de fertilización y transferencia de embriones a la madre sustituta, quien llevará a cabo el embarazo y dará a luz al bebé. Después del parto, los padres comitentes se convierten en los padres legales del bebé.

TIPOS

Hay dos tipos de gestación subrogada: la tradicional y la gestación subrogada gestacional.

Subrogación Gestacional Total: Este tipo de gestación subrogada se lleva a cabo cuando se utiliza el óvulo de la madre biológica o de una donante de óvulos, junto con el esperma del padre biológico o de un donante de esperma, para crear un embrión que luego se transfiere al útero de la madre sustituta. En este caso, la madre sustituta no tiene ningún vínculo biológico con el bebé.

Subrogación Tradicional o Natural: En este tipo de gestación subrogada, la madre sustituta también actúa como la donante del óvulo. Esto significa que el esperma del padre biológico se utiliza para fertilizar el óvulo de la madre sustituta, y el embrión resultante se transfiere a su útero. En este caso, la madre sustituta es biológicamente relacionada con el bebé y tiene una conexión genética con él.

Dependiendo de la compensación económica, también se pueden diferenciar:

Gestación comercial: Si la gestante recibe una compensación económica a cambio de dar a luz al futuro hijo de otras personas, ya sea gestación parcial o completa, se considera que se realiza una gestación subrogada comercial.

Gestación altruista: Si la gestante no recibe dinero por ello, más allá de los gastos del embarazo, se considera que la gestación subrogada es altruista

Regulación legal en los países dónde está permitida

Cada país tiene diferentes restricciones en cuanto a quiénes pueden acceder a la gestación subrogada y qué tipo de gestación subrogada está permitida. En América, Estados Unidos y Canadá, y en Europa, Ucrania, Rusia, Georgia y Reino Unido, son países donde la gestación subrogada es legal con diferentes limitaciones.

Estados Unidos es el destino más flexible, permitiendo el acceso a cualquier persona o pareja y a cualquier modalidad de gestación subrogada, mientras que Canadá solo contempla la legalidad de la gestación subrogada altruista. En Europa, Ucrania y Georgia sólo permiten el acceso a esta técnica a parejas heterosexuales casadas. Rusia, también tiene vetada esta opción a parejas homosexuales, si bien sí que admite que mujeres solteras recurran a ella.

En Grecia, la gestación subrogada altruista es la única permitida desde el año 2002. En el Reino Unido, la gestación subrogada es legal, pero solo la gestación subrogada altruista es aceptada y hay restricciones en cuanto a quiénes pueden acceder a ella. Allí, las personas solteras no pueden acceder a ella, excepto las mujeres incapaces de gestar. En Australia, solo la gestación subrogada altruista es permitida y solo en algunos estados para parejas heterosexuales y homosexuales. En algunos países como Sudáfrica, Tailandia e India, la gestación subrogada también es legal, pero solo para ciudadanos nacionales o para ciudadanos de países donde esta práctica es legal.

El debate continúa: marco legal en España