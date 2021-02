¿Quién recibirá la vacuna de AstraZeneca-Oxford en Andalucía?

La disponibilidad de la vacuna de AstraZeneca, que no está recomendada para mayores de 55 años, ha provocado cambios en la estrategia de vacunación de Andalucía frente al Covid-19. Según consta en la última actualización de la que ya se ha informado a los profesionales, las tres vacunas disponibles (Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca) serán administradas de manera simultánea a grupos considerados prioritarios y profesionales esenciales.

La vacuna de AstraZeneca está compuesta por un vector de adenovirus de chimpancé no replicativo (ChAdOx1) producido mediante técnicas de recombinación de ADN, que incluye material genético que codifica la proteína S de SARS-Cov-2.

Según los ensayos clínicos realizados hasta la fecha la vacuna de AstraZeneca no está recomendada para mayores de 55. Asimismo, los ensayos clínicos valorados en la autorización de esta vacuna no incluyeron personas con enfermedades de alto riesgo de complicaciones por COVID-19, como inmunosupresión grave, enfermedad cardiovascular no controlada, enfermedades hepática, renal, metabólica/endocrina y neurológica graves, así como embarazadas.

Ante las peculiaridades de esta tercera vacuna, el Consejo Interterritorial, donde están presentes todas las comunidades autónomas, acordó su administración a profesionales esenciales hasta los 55 años:

Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalente

que no se haya vacunad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalente Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas , terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales , logopedas y personal de psicología clínica

, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, , logopedas y personal de psicología clínica Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).

(IIPP). Grandes dependientes de hasta 55 años

Personas de hasta 55 años de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas, Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y de educación primaria y secundaria.

Campaña de vacunación en Andalucía

De manera simultánea, continuará la campaña de vacunación en Andalucía con las dos primeras vacunas (Pfizer y Modernas). Las vacunas basadas en el ARN, con eficacia probada en personas de edad, Pfizer/BioNTech y Moderna, se destinarán, como hasta ahora, a los grupos de población considerados prioritarios: