La radiología intervencionista gana tiempo y evita secuelas

La trombosis es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo. Se produce cuando un coágulo bloquea parcial o totalmente una vena o una arteria y frena la circulación. En el territorio venoso, como la trombosis venosa profunda (TVP) de las piernas, su incidencia se sitúa entre uno y dos casos por cada 1.000 habitantes al año; en el arterial, menos frecuente, el riesgo es mayor por el daño en órganos vitales.

“Un diagnóstico rápido por imagen y una intervención precoz pueden marcar la diferencia”, advierte la dra. Elisabeth Cruces, radióloga vascular e intervencionista del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y portavoz de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI). En TVP, los síntomas típicos son hinchazón repentina, dolor, tirantez o pesadez y calor o enrojecimiento en la extremidad. Si el trombo migra al pulmón y causa embolia pulmonar, pueden aparecer disnea, dolor torácico, tos (con o sin sangre), mareo o síncope.

Los procedimientos mínimamente invasivos permiten restaurar el flujo sin cirugía

Cuando afecta a una arteria cerebral y provoca ictus, los signos de alarma incluyen pérdida brusca de fuerza o sensibilidad, dificultad para hablar o entender, alteraciones visuales o cefalea intensa. En la isquemia arterial aguda de piernas, el dolor súbito con frialdad, palidez y pérdida de movilidad o sensibilidad exige actuación inmediata.

Retrasar la atención aumenta el riesgo de síndrome postrombótico, insuficiencia venosa crónica, hipertensión pulmonar crónica, secuelas neurológicas e incluso amputación. Aunque la anticoagulación y la antiagregación siguen siendo la base terapéutica, la radiología vascular e intervencionista (RVI) es “clave” en determinados escenarios. Hoy, los procedimientos mínimamente invasivos permiten restaurar el flujo sin cirugía abierta. Destacan la trombectomía, que aspira o extrae el coágulo mediante un catéter, y la trombólisis dirigida por catéter, que disuelve el trombo administrando el fármaco dentro de la lesión.