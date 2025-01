Innovación terapéutica para los pacientes con linfoma B difuso

El linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) es el tipo más común de linfoma no Hodgkin en adultos. Se calcula que en España se diagnostican unos 3.000 casos cada año, siendo además uno de los tipos de cáncer con peor calidad de vida al empeorar los síntomas con el avance de la enfermedad. Entre el 60 y el 70 por ciento de los pacientes alcanza la curación gracias a terapias como la quimioinmunoterapia, pero entre el 30 y 40 por ciento de los pacientes no responden a los tratamientos, bien porque no hay respuesta inicial a estas terapias o porque recaigan tras las mismas. Entonces los especialistas recurren a lo que se conoce como “segunda línea de tratamiento”, que trata de rescatar a estos casos. Parte de ellos gracias a las terapias CAR-T, otra parte gracias a trasplantes autólogos, a los que sólo podrán acceder los pacientes menores de 70 años, logran resultados e incluso la curación. Pese a ello, sigue habiendo un grupo de pacientes que tampoco responde a los mismos y que, llegados a este punto, se quedaban sin opciones. Al menos hasta ahora.

Y es que AbbVie ha anunciado la disponibilidad en España de epcoritamab. Se trata del primer anticuerpo biespecífico de administración subcutánea financiado para el tratamiento en monoterapia de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.

Su aprobación surge tras un estudio internacional en el que también han participado investigadores y pacientes españoles. Entre ellos destaca Raúl Córdoba, coordinador de la Unidad de Linfomas de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, quien explicaba en rueda de prensa el mecanismo de acción de este nuevo tratamiento.

En concreto, está dirigido a dos antígenos, CD20 y CD3, y su objetivo es unir los linfocitos normales T del paciente con los linfocitos B tumorales, para que el primero ayude a destruir el linfoma. Para ello, su mecanismo activa al linfocito T, provocando que libere una serie de sustancias que causan la muerte de la célula tumoral.

En cuanto a los datos del propio estudio, el experto destacaba que se seleccionaron 167 pacientes a nivel mundial de entre 22 y 83 años, destacando que el 38 por ciento de los mismos eran refractarios primarios, es decir, no respondieron nunca a ninguna medicación. Pese a ello, la tasa de respuesta global a 24 meses con epcoritamab fue del 62 por ciento y el 39 por ciento alcanzó remisión completa. La mediana de la duración de la respuesta fue de 17,3 meses. Además, los resultados de este ensayo clínico demostraron que el fármaco tenía un perfil de seguridad manejable.

Por su parte, Ana Moya, farmacéutica del Hospital General de Valencia, destacaba las ventajas de la aplicación subcutánea del tratamiento, que permite que al absorberse más lentamente se reduzcan los efectos secundarios. Igualmente, al ser de administración rápida disminuye el tiempo en el hospital de día, mejorando la calidad de vida del paciente y liberando recursos del sistema, y también permite una opción alternativa de tratamientos a pacientes que ya vienen de varias líneas de tratamientos con vías intravenosas, que, por esta razón, ya pueden estar en mal estado para continuar un nuevo tratamiento por esta vía.