La importancia del vínculo terapéutico en Atención Temprana, una intimidad que va más allá de la sesión de terapia

Cuando a Maeva, madre de José, le dijeron que su hijo, con 6 meses, tenía una enfermedad rara, el Síndrome de Stickler tipo 2, sintió alivio. "Es peor no saber, y yo ya llevaba esos seis meses de vida de mi hijo más casi todo el embarazo haciéndome pruebas, porque sabíamos que algo no estaba bien, pero no se le podía poner nombre. Y cuando te dicen el nombre, lo afrontas y buscas los recursos necesarios", explica.

Y los recursos necesarios los encontró en el Centro de Atención e Intervención Temprana (CAIT) del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Primero, mediante vídeoconferencia, porque les pilló la pandemia de por medio. Y cuando José tenía poco más de un año, en las instalaciones del propio CAIT. "Nadie sueña durante su embarazo con llegar a un CAIT, pero cuando llegan, debemos ser ese refugio que las familias necesitan", explica la coordinadora del centro de San Juan de Dios, Laura Casares.

José hoy tiene siete años, es un niño muy inteligente, muy despierto, bien integrado y con muchas inquietudes. Pero Rosa, su fisioterapeuta desde que llegó, relata que el punto de partida no fue fácil para él ni para la familia. "José tenía año y medio cuando llegó, con gafas por sus 14 dioptrías desde los 8 meses, muy poca fuerza en sus manitas y con un tamaño muy inferior a su percentil. No tenía agilidad en la manipulación y muchas dificultades para el movimiento, porque su síndrome afecta a las articulaciones al no producir colágeno". Sin embargo, el trabajo que han llevado a cabo en comunión José, su familia y el centro de atención temprana ha permitido que el escenario hoy sea otro muy diferente. De no saber coger un lápiz a dominar el recorte de figuras irregulares. De no leer a devorar libros en el coche, mientras mamá lo lleva al cole. A dominar el lenguaje con gran habilidad, escribir palabras en otros idiomas por su afición a deportes y ligas extranjeras…

Implicación familiar y vínculo terapéutico

El empeño e implicación de la familia es esencial. "Me convertí en una enciclopedia que le explicaba a los médicos el síndrome de mi hijo, porque al ser una enfermedad rara, no todo el mundo la conoce, pero yo busqué y busqué para saber cómo ayudarle", cuenta Maeva. Y esa implicación familiar requiere necesariamente de una atención temprana que ofrezca las herramientas necesarias para trabajar hacia el mejor pronóstico posible. Una vez concluida la etapa de Atención Temprana, que se establece hasta los seis años, José continúa su terapia a través del centro psicopedagógico que da continuidad en San Juan de Dios. "Para él, este centro es su refugio, su seguridad, su referencia, su tranquilidad. Él quiere y necesita estar aquí, porque son ellos los que conocen a mi hijo y mi hijo los conoce a ellos. Y esa intimidad va mucho más allá de una sesión de terapia", explica Maeva.

La coordinadora del CAIT explica que cuando una familia llega hasta ellos, viven un proceso de duelo y de aceptación de la situación, y pasan por distintas etapas que traen consigo preguntas muy diferentes. Y es por eso que el acompañamiento familiar va más allá de la sesión de terapia al pequeño. "Las familias se abren con nosotros, que somos el equipo que atiende a sus hijos, y nos cuentan lo más íntimo, a veces detalles y situaciones que no comparten ni con otros familiares. Eso genera un vínculo que hace que formemos parte de su vida tanto como ellos de la nuestra, porque las acompañamos en etapas de suma importancia y, muchas veces, durante muchos años. Y todo esto también le imprime una estabilidad al proceso fundamental para todas las partes".

Las escuelas de familia: otro vínculo reparador entre las propias familias del CAIT

Formar parte de una misma comunidad genera, a la vez, un vínculo reparador entre las propias familias, algo que se ha materializado en la Escuela de Padres 'Cuéntame'. Se trata de un recurso más del CAIT San Juan de Dios que ofrece un espacio a las familias para conocerse, reconocerse y acompañarse. A través de temas que pueden ser de interés para familias de niños con trastornos del desarrollo o dificultades en el desarrollo, el CAIT convoca estas escuelas temáticas en las que padres tan generosos como los de José, veteranos ya en el centro, ofrecen información acerca de los procesos terapéuticos que han vivido con sus hijos y de sus propios sentimientos y sensaciones. "Somos mediadores, porque facilitamos este espacio para que se encuentren, porque el vínculo que las familias y los niños generan con el equipo es fundamental, pero el vínculo entre familias es diferente, suma y aporta apoyo, luz y horizonte", concluye Casares.