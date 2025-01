La Enfermedad Renal Crónica (ERC), la desconocida enfermedad a tener presente

Según la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Enfermedad Renal Crónica (ERC) será la quinta causa de muerte en el mundo y la sexta en España en 2040, pasando a ser la segunda en el año 2100. La prevalencia de enfermedad renal crónica en todos los estadios se calcula que es del 15% de la población, por lo que más de 1.000.000 de andaluces tendrían esta enfermedad, muchas veces infradiagnosticada.

De hecho, a 31 de diciembre de 2023 había 11.500 personas en tratamiento sustitutivo renal en toda Andalucía. Los pacientes que sufren esta enfermedad sin sintomatologías en sus inicios, suelen necesitar una vez desarrollada un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) a través de diálisis o trasplante. De ahí la importancia de insistir en la prevención, ya que estos tratamientos suelen tener un alto impacto sanitario.

La doctora Nuria Aresté es nefróloga en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, y lleva más de 25 años diagnosticando y tratando pacientes con ERC. Apunta que "identificar a las personas en riesgo es esencial para implementar medidas preventivas. La hipertensión, diabetes y/o sobrepeso u obesidad o antecedentes de enfermedad cardiovascular son factores desencadenantes, por lo que la detección precoz y tratamiento temprano puede prevenir la progresión hacia tratamiento sustitutivo: diálisis o trasplante, cambiando drásticamente el curso de la enfermedad".

En España, uno de cada siete adultos en España tiene algún grado de enfermedad renal crónica. En muchos casos se desconoce por no presentar síntomas significativos durante años, mientras el daño renal progresa de manera irreversible, desembocando además en la mayoría de los pacientes en un impacto multisistémico, no solo afectando a los riñones, si no aumentando significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad en estos pacientes.

La doctora recalca en este sentido la importancia de la detección precoz. El impacto sanitario y social de la enfermedad es elevado y sobre todo la parte psicológica para el paciente, que debe enfrentarse al tratamiento sustitutivo renal. La experta recomienda que "aquellos pacientes con factores de riesgo deberían realizarse una sencilla prueba de sangre y orina, para conocer su grado de función renal y si pierden albúmina en orina, esto nos ayudará a evitar el diagnóstico tardío de la ERC".

La conexión Corazón-Riñón

La Dra. Aresté añade además que el vínculo entre el corazón y los riñones es ampliamente conocido, dando lugar al Síndrome Cardio-Renal, donde la disfunción de un órgano impacta negativamente en el otro ya que "los riñones dañados generan hipertensión arterial, inflamación crónica y retención de líquidos que afectan al corazón". Además, un corazón insuficiente puede comprometer la perfusión renal, agravando la disfunción renal progresiva.

Por esto, detectar y tratar precozmente la enfermedad renal es también una estrategia clave para proteger el sistema cardiovascular. Es en la consulta Cardio-Renal donde se da respuesta a la creciente evidencia que respalda la estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal crónica.

La coexistencia de estas patologías aumenta significativamente la morbimortalidad de los pacientes, especialmente aquellos con comorbilidades severas. Sin embargo, en muchos sistemas de salud, tanto públicos como privados, existe una clara carencia de consultas especializadas en el manejo integral de pacientes con patología cardio-renal, lo que deja un vacío importante en la atención óptima de esta población.

En esta consulta especializada pueden tratarse patologías como la insuficiencia cardíaca crónica con afectación renal, la enfermedad renal crónica en estadios 3-5 con compromiso cardiovascular, la hipertensión arterial resistente que afecta ambos sistemas. Además atiende a a pacientes postinfarto o tras procedimientos cardíacos con daño renal y evalua el riesgo cardiovascular en pacientes con problemas renales.