Combatir la obesidad es clave para prevenir la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 (DM2) afecta ya al 12% de la población española y, según el Dr. Santiago Durán García, especialista en Endocrinología y Nutrición, la única vía eficaz para prevenirla pasa por combatir el sobrepeso y la obesidad, presentes en hasta el 80% de los casos diagnosticados.

Durante la cuarta conferencia de la Cátedra “MAS Alimentación y Salud”, celebrada en el Centro de Actividades de los ODS, el profesor Durán —catedrático de Endocrinología y Nutrición y Medalla a la Trayectoria Científica de la Sociedad Española de Diabetes— revisó los avances más recientes en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad metabólica crónica, que constituye una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares y renales. “El tratamiento eficaz de la diabetes tipo 2 supone combatir la obesidad, mejorar el control de la glucemia y prevenir las complicaciones asociadas”, subrayó el Dr. Durán, destacando que la prevención basada en alimentación saludable y actividad física regular sigue siendo el pilar fundamental de la lucha contra la DM2.

El especialista destacó también los avances farmacológicos y tecnológicos que están transformando el manejo de la diabetes: desde los nuevos medicamentos con beneficios cardiovasculares hasta los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, que permiten un control más preciso y una mejor calidad de vida para los pacientes. “Vivimos un horizonte prometedor que está cambiando la historia natural de la diabetes tipo 2, aumentando la supervivencia de las personas y evitando complicaciones y fallecimientos prematuros”, afirmó.

Uniendo ciencia y compromiso social

El acto contó con la intervención de Vicente Martín González, presidente de Fundación MAS, quien recordó que más de cinco millones de adultos viven con diabetes en España, lo que sitúa al país entre los cinco con mayor prevalencia en Europa y supone un coste sanitario superior a los 14 millones de euros anuales. “La prevención, la educación, el ejercicio físico y la alimentación saludable son las herramientas más poderosas para mejorar la vida de las personas. Desde la Fundación trabajamos para que ese mensaje llegue a toda la sociedad”, destacó Martín González.

Asimismo, el presidente de Fundación MAS puso en valor la colaboración con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE), “la más antigua del mundo en el ámbito de la medicina”, y señaló que esta alianza “permite unir la excelencia científica con el compromiso social”.

Promoción basada en la evidencia

Creada en 2024, la Cátedra “MAS Alimentación y Salud” tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables, difundir el conocimiento científico sobre nutrición y concienciar sobre la prevención de enfermedades como la obesidad y la diabetes. Las actividades de la Cátedra incluyen conferencias y talleres impartidos por expertos en medicina y nutrición, orientados a todos los públicos.

Con iniciativas como esta, Fundación MAS refuerza su línea de trabajo en el ámbito de la Vida Saludable, puesta en marcha en 2013, centrada en el cuidado de la alimentación, la mejora del bienestar y la reducción de enfermedades crónicas entre la población andaluza.