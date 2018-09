Las ventas de coches aumentaron en agosto menos que en ese mes de 2017

La provincia de Cádiz registró el pasado agosto, respecto al mismo mes de 2017, un incremento de matriculaciones de un 19,9% en el segmento de mercado de ventas a particulares, que es el de mayor importancia para la supervivencia de los concesionarios. En agosto del año pasado, el incremento de matriculaciones en ese canal particular, en comparación con el mismo mes de 2016, fue de un 21,1%. Esto es, el aumento de matriculaciones fue superior el año pasado.

Sí se produjo un incremento importante de matriculaciones en la suma de los tres canales (particular, empresa y Rac -empresas de alquiler de coches-). Hubo un aumento de un 24,97% respecto a agosto de 2017. Pero ese notable crecimiento lo marcó el canal de empresas al anotarse un 57,8%.

Los concesionarios y las marcas han automatriculado vehículos en agostoCádiz es la tercera provincia andaluza con mayor crecimiento anual acumulado

Las ventas de coches a particulares en la provincia de Cádiz durante el mes pasado se han quedado, pues, lejos del excepcional crecimiento anunciado a principios de agosto. El incremento llamativo de matriculaciones se lo ha apuntado, como en otras provincias, el canal de empresas. Lo explica el director de Comunicación de la asociación de vendedores Ganvam, Elías Domingo: "Las redes de distribución han estado adelantando dinero para dar salida al stock de vehículos no homologados con el sistema de emisiones WLTP a través de automatrículas, lo que previsiblemente tendrá un impacto negativo en la rentabilidad de los concesionarios".

Pero toda cruz tiene su cara, apunta Elías Domingo. "En este caso, será que ese volumen de matriculaciones tácticas pasará al mercado de segunda mano en forma de kilómetros cero en un momento en el que son muy demandados, lo que permitirá que los conductores puedan comprar modelos casi nuevos con importantes descuentos".

El director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, anota que los concesionarios "han arrimado el hombro" y han ayudado a las marcas a dar salida a su stock al automatricular vehículos en agosto. En la provincia de Cádiz, los concesionarios han automatriculado el mes pasado 374 vehículos. En Andalucía, 3.049. "Los compradores podrán seguir aprovechándose de fuertes promociones de aquí a final de año, porque se ha creado una bolsa de kilómetros cero inédita en los concesionarios", destaca Morales.

Los datos proporcionados mensualmente por el Instituto de Estudios de Automoción indican que en total, en los tres canales, fueron matriculados el pasado agosto en la provincia de Cádiz 2.172 vehículos, un 24,97% más que en el mismo mes de 2017. En el canal particular (que debe acoger el grueso de las operaciones de venta en un mercado saludable) hubo el mes pasado 1.798 de esas 2.172 matriculaciones, aunque el incremento con respecto a agosto del año pasado fue de un 19,9%, un porcentaje mucho menor que ese casi 25% de los tres canales. No obstante, hubo una mejora: el pasado julio, el aumento de matriculaciones en el canal particular fue de un 13,7% respecto al mismo mes de 2017.

Lo cierto es que, sin recurrir a esos enormes porcentajes que incluyen las automatriculaciones de los distribuidores, los datos indican que hay un crecimiento sostenido de las ventas de automóviles en la provincia de Cádiz: el pasado agosto refleja un acumulado anual de 13.126 matriculaciones en el canal particular, lo que supone un crecimiento de un 13,3% respecto a los ocho primeros meses de 2017.

En Andalucía, el acumulado anual de matriculaciones está liderado por Córdoba, con un 15,5% de crecimiento en agosto en el canal particular. Cádiz es la tercera provincia con un mayor incremento: el mencionado 13,3%. Por delante, en la segunda posición, se encuentra Almería, con un 14,2%. Tras Cádiz aparecen en la relación Málaga (12,4%), Jaén (12%), Sevilla (9,9%), Granada (9,2%) y Huelva (7,5%).

Como recordaba a finales del mes pasado Pedro Marín, director de Ibericar en Cádiz (con las concesiones Renault y Peugeot), el mercado del automóvil suma tres años de crecimiento y es probable que este año termine con un aumento de las ventas e incluso con cifras que superen las previsones.

Marín, que es un experto en el sector automovilístico y conoce muy bien el de la provincia de Cádiz, precisa que el mercado se está portando bien pero que todavía queda mucho para alcanzar las cifras de ventas que había en 2007.