Los vejeriegos apoyan a Ortiz

Preguntar cómo se valora la decisión del alcalde de Vejer de abandonar su acta de parlamentario para no dejar la Alcaldía se ha recibido de distinta forma en la población vejeriega, según a quien se le pida la opinión. La mayoría, al parecer, apoya la medida adoptada por Ortiz aunque, eso sí, la mayoría no quiere “señalarse”. Prefieren dar su opinión desde el anonimato y no quieren que se refleje su nombre o el colectivo al que representa, para que no se malinterprete lo que piensan en privado.

Utilizando las nuevas tecnologías, y bajo las interrogantes de “qué opinan los vejeriegos de la decisión tomada por José Ortiz de no aceptar el acta de parlamentario y anteponer su pueblo y su puesto al frente del Ayuntamiento a otras responsabilidades, así como que se quiera presentar de nuevo a las elecciones municipales de 2019”, las respuestas han sido varopintas.

Muchos de los consultados consideran que “él sabrá lo que hace” o “veo bien lo que ha hecho” con respecto a la decisión tomada. A otros les parece “muy bien que no vaya a compatibilizar ambos cargos”, aunque ello es imposible desde el punto de vista legal. Respecto a anteponer la Alcaldía al Parlamento, exponen que “cada uno tendrá su interpretación”, obviamente “venderá” que antepone su pueblo por encima de todo, pero “vete tú a saber si lo que realmente antepone es su interés personal, eso solo lo saben él y sus allegados”, opinan.

Lo de volver a presentarse en 2019, cuando prometió en 2011 que no estaría más de ocho años en el cargo, supone para algunos que el actual alcalde “está faltando a su palabra”. Pero algunos de estos críticos se echan atrás cuando dicen que tras haber pasado ocho años “este tipo de pensamientos o decisiones a priori pueden sufrir cambios”. Entienden por tanto que es difícil que una persona piense lo mismo ocho años después de haber expuesto una opinión.

La mayoría de los ciudadanos vejeriegos consultados se sienten satisfechos con la labor del alcalde en líneas generales, aunque cada uno tiene sus particulares “objeciones a su gestión”. Este hipotético respaldo de sus ciudadanos es lo que entienden que “le lleva a volver a presentarse”.

Otros creen que Ortiz ha tomado “una buena decisión para el PP local”, y una “buena decisión para Vejer”. Desde el punto de vista de su futuro personal, tienen sus dudas a corto plazo, “y en política en cuanto a aspiraciones, sólo vale el corto plazo”, apostilla uno de los consultados.

También hay opiniones críticas, como que “busca su beneficio y no el del bien común” o que “haga lo que quiera”. También los hay de la opinión de que “no le han salido los planes en el Parlamento como esperaba”, y esta decisión solo es una excusa ante sus vecinos “para quedar bien”. Igualmente, una parte de los consultados “no se creen los motivos expuestos”.

En las redes sociales también hay opiniones enfrentadas. Hay quien opina que “poca vida política le queda, salvo que monte un partido a su medida”. Las críticas también le llegan a la gestión económica que se lleva en el Consistorio. No falta quien le afea que no cumpliese con que iba a dejar el Senado. Asimismo los hay que le desean “suerte en la decisión que tome”. Una mínima parte de los consultados se muestra indiferente a esta disposición tomada por José Ortiz.

A lo largo de estos dos mandatos el regidor vejeriego ha intentado llevarse bien con todo el mundo, con colectivos y dirigentes políticos, tanto en el ámbito local, como en el provincial y regional. Tanto es así que hasta ha tenido cierta afinidad con responsables de la Junta o de la Diputación. Pero esa buena sintonía se ha resquebrajado en la pasada campaña por la guerra dialéctica por el retraso en la apertura del hospital comarcal de Vejer.