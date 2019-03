"Los pacientes sufren y estamos muy preocupados", dicen los farmacéuticos

“Estamos viendo que los pacientes lo están sufriendo y estamos muy preocupados”, dice Alberto Virués, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. El problema de desabastecimiento de medicamentos persiste en las farmacias de la provincia, que se enfrentan a él diariamente, en primera línea. “Seguimos con la misma sintonía que hace aproximadamente año y medio. Muchos que llevamos veinticinco años de profesión no habíamos vivido esto nunca”, se lamenta Virués.

El PP y Ciudadanos, que gobiernan juntos en Andalucía, “llevaban por bandera” en la campaña electoral la eliminación del sistema de adquisición de medicamentos por subasta. El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz apoya esa modificación. Considera que los pacientes se verían beneficiados. Los farmacéuticos lo tienen “muy claro” y están ahora pendientes de que se haga realidad esa promesa electoral. Eliminar la subasta no resolvería todo el problema de desabastecimiento pero sí el que provoca que los pacientes tengan que cambiar de marca constantemente.

Virués explica que uno de los problemas de desabastecimiento afecta a los medicamentos para los que no hay alternativa terapéutica, que no tienen sustitución, como el Adiro 300, por ejemplo. Los farmacéuticos lo resuelven porque casi todas las farmacias de los distintos municipios de la provincia están conectadas. Cuando no lo tiene una, lo tiene otra, de manera que el paciente es derivado hacia la que dispone de ese medicamento cuando acude a una farmacia que carece de él. Cuando no es posible encontrar el medicamento que busca el paciente, cuando no hay modo de encontrarlo por ningún lado, entonces es derivado al médico.

“Ahora que hay mucha patología bronquial”, anota como ejemplo el secretario del Colegio, “ocurre eso con un medicamento que se llama Atrovent, que es un dispositivo inhalado y para el que el sistema no permite la sustitución, aunque hay otro que se llama Atroaldo. En estos casos hay que derivar al paciente al médico, con lo que conlleva para alguien que se encuentra regular tener que volver otra vez al ambulatorio”.

Otra variante del problema del desabastecimiento de medicamentos afecta a los que sí tienen alternativa terapéutica. Generalmente son aquellos que pertenecen a los incluidos en la subasta. Virués explica que cuando el médico prescribe por principio activo, si ese principio activo está sujeto a subasta, la farmacia tiene que proporcionar obligatoriamente una marca determinada. “Nos estamos encontrando”, dice, “con que existe desabastecimiento en esos medicamentos que tenemos que dar obligatoriamente. Pero tenemos alternativa. El paciente nunca se queda sin medicación sino que si no disponemos del que le han recetado, se lo cambiamos por el otro”.

El problema principal en estos casos consiste en que el desabastecimiento es constante y discontinuo. Ahora hay, después no hay. “Hay que estar cambiándole la cajita constantemente y eso está creando un problema importante porque al paciente lo volvemos loco. Porque no sabe qué cajita tomarse”.

Eso es lo que resolvería la eliminación de la subasta de medicamentos, señala el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, que insiste en que la población está sufriendo ese problema desde hace un año y medio y que a los pacientes les perjudica un sistema que surgió por un motivo económico, para ahorrar costes sanitarios pero que ha provocado una situación con la que nadie contaba. En ocasiones, los laboratorios que consiguen el suministro de su medicamento en la subasta no logran después atender toda la amplia e inevitable demanda de medicamentos que existe en una comunidad autónoma tan enorme como Andalucía.

Lo que no desaparecerá con la eliminación de la subasta, comenta Virués, es el desabastecimiento de medicamentos sin alternativa. España tiene el precio más barato para los medicamentos en Europa, señala. El precio está regulado, el mercado está regulado. Y si se da el caso de que un laboratorio tenga un problema de fabricación de su producto, pues entonces lo deriva hacia aquellos países en los que el medicamento está más caro. “De modo que a veces, el laboratorio provoca el desabastecimiento a causa del sistema de precios que tenemos en España. Que es beneficioso para los pacientes, por supuesto, pero en algunas circunstancias provoca ese problema”.