El nuevo bocadillo 'made in' La Isla

A José Alberto Muñoz le nació el gusto por la cocina viendo la televisión. Los programas culinarios se han convertido en un habitual de las parrillas televisivas y Muñoz pronto se sintió atraído por ellos. "Recuerdo que veía los programas y en casa copiaba las recetas. Poco a poco fui aprendiendo hasta que finalmente realizaba mis propias ideas", explica este cocinero isleño.

Así comenzó su carrera en la cocina el que hace apenas una semanas ganó el primer premio del concurso nacional de bocadillos Torry Harris, que -por si no lo saben- se hace en La Isla y puede degustarse en el pequeño local que regenta junto a Antonio Monge en la plaza de la Iglesia de San Fernando, Lata-Barra.

Pan 'naam', calamares, salsa de yogur y guacamole son algunos de los ingredientes

El camino hasta llegar a este reconocimiento ha sido largo y ha llevado a José Alberto Muñoz por diferentes localidades en busca de mejorar su talento. "A los 19 años, la segunda vez que lo intenté, entré en la escuela de hostelería de Cádiz y nada más salir comencé a trabajar", recuerda. Su pasión le hizo pasar por cocinas de Marbella o San Sebastián. "Todos los lugares en los que trabajé me sirvieron para aprender algo y hoy siento que ya estoy completamente formado, aunque siempre quedan nuevas cosas por conocer", asegura.

Ese periplo terminó en La Isla, primero en un local más pequeño en el que -dice- "era difícil desarrollar nuestra cocina por las limitaciones físicas". Y luego en el establecimiento actual, que le brindó muchas más posibilidades.

Así, cuando se enteró por las redes sociales de que había un concurso nacional de bocadillos, decidió lanzarse a la aventura. "Lo primero que hice fue informarme y comenzar a probar cosas", explica. "Probé diferentes ingredientes hasta que conseguí dar con una receta que me satisfacía".

Y pasó sin pegas la primera fase del concurso, una preselección en la que los concursantes debían mandar las recetas y fotos de los bocadillos propuestos. Solo ocho fueron seleccionados para pasar a la final, que se celebró en la escuela de hostelería de Valencia, y entre ellos estaba este cocinero isleño. "Estaba muy nervioso, sobre todo porque era el único de Andalucía", admite. La final consistió en la realización de un mínimo de tres bocadillos por cada concursante en menos de una hora: "Me recordó a MasterChef, el tiempo pasaba volando".

La receta con la que el cocinero isleño marcó la diferencia y le dio la victoria fue la siguiente: pan 'naam' hindú, relleno de pico de gallo (picadillo mexicano) y calamares empanados, acompañados de salsa de yogur y guacamole con lima. "Una de las cosas que hizo que resaltara mi propuesta es que fui el único que hizo el pan en el momento y eso me dio muchos puntos", explica. "Me alegré muchísimo, pero no por mí, sino por toda la gente que ha estado trabajando conmigo en el local desde el principio y que ha realizado un gran esfuerzo".

Ganar el concurso ha tenido su repercusión, claro está. Al local de la plaza de la Iglesia no para de llegar gente deseando probar el que, según este concurso, es el mejor bocadillo de toda España. "Hemos llegado a un punto en el que tenemos que preguntar antes cuántos bocadillos van a querer para reservar, porque realizamos el pan nosotros mismos y tenemos que calcular cuántos vamos a vender", apunta. Eso les ha servido además para ampliar la carta, darse el pequeño lujo de experimentar y añadir nuevas tapas originales, de su propia cosecha, apostando por otro tipo de cocina. "Queremos darle la vuelta a los sabores", afirma.