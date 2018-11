La muerte de Sandra tras su operación de cirugía estética sigue siendo un misterio

La muerte de Sandra Marín Cortés sigue siendo un misterio. El informe inicial de la autopsia realizada por el departamento de Anatomía Patológica del Instituto de Medicina Legal de Cádiz no ha sido capaz de determinar la causa del fallecimiento de Sandra, que perdió la vida después de someterse a una operación de cirugía estética en el Hospital de La Salud el miércoles de la pasada semana. Según comentó a este diario el abogado de la familia, Álvaro Illesca, "tras ocho horas y media en el quirófano, en los que se le realizó una abdominoplastia y un reafirmamiento mamario, Sandra pasó a la sala del despertar, donde estuvo apenas 45 minutos antes de ser trasladada a planta. Estoy muy cansada, fue lo único que le dijo a su marido y a su madre antes de que le colocaran una mascarilla de oxígeno para ayudarla a respirar. En su habitación sus familiares la notaron más pálida conforme iban pasando los minutos y al cabo de una hora entró en parada cardiorrespiratoria sin que, todavía, sepamos los motivos", indicó.

Según ha podido saber este medio, y confirmado por el propio lllesca, cuatro pequeñas muestras de varios órganos vitales de Sandra (corazón, cerebro, hígado y pulmón) se han enviado al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla donde se les van a realizar más pruebas de patología para intentar determinar la causa de la muerte. “Esas pruebas se repetirán en un plazo de 20 días y esperemos que entonces podamos encontrar una explicación, que es lo que exige su familia. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final de esta historia”, recalca.

La autopsia realizada por el departamento de Anatomía Patológica del Instituto de Medicina Legal de Cádiz no ha podido determinar la causa de la muerte

En la mañana de hoy el letrado se ha personado en los juzgados que están llevando la investigación para intentar recabar más información. “De momento el hospital no ha enviado ningún informe propio y está a la espera también de la ampliación de la autopsia. Sabemos que funcionarios judiciales estuvieron hablando con el cirujano que llevó a cabo la intervención pero poco más. Son demasiadas las incógnitas que siguen abiertas, así que hay que esperar. A mí particularmente me sigue pareciendo muy raro que tras una intervención de ocho horas y medias la paciente sólo permanezca en la sala del despertar 45 minutos”, indicó Illesca. "Desde luego tenemos la certeza de que la autopsia se está mirando con lupa y que no se va a pasar nada por alto hasta conocer todos los detalles que han provocado esta desgracia", indicó.

Por su parte La Salud se remitió a un comunicado en el que aclaró que una vez revisados sus procedimientos detectaron que se habían cumplido “los protocolos definidos”.

Asimismo, tanto la madre como la hermana de la fallecida han mostrado en sus redes sociales su profundo dolor por la inexplicable muerte de Sandra y anunciaron su intención de llegar hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades.