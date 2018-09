Un expediente que requiere de la implicación de Cultura

La solicitud de que la Junta inicie los trámites para que el Marco de Jerez pueda declararse como patrimonio de la humanidad se hizo mediante una proposición no de ley. Por lo tanto, ahora tiene que ser el Gobierno andaluz quien decida si ejecutarla o no pues realmente no tiene una obligación legal. Ni siquiera ayer lo aclaró ya que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ya no estaba en la comisión parlamentaria cuando se debatió la propuesta. Además, en el caso de que finalmente el ejecutivo andaluz hiciera suya la iniciativa, aún quedaría mucho tiempo por delante para que fructificara en un expediente formal ante el Ministerio de Cultura, administración que decide qué candidaturas presenta a la Unesco.

De hecho, teóricamente, aún tendría algunas otras por delante en el caso de que Cultura se dedicara a ella. Precisamente en la comisión de ayer se abordaron dos iniciativas que ya cuentan con el compromisio del ejecutivo autonómico de apoyarlas. La que se encuentra más adelantada es la del conjunto arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce, cuyo expediente se remitió la pasada semana al Ministerio de Cultura. Ahora, el grupo de trabajo del patrimonio mundial del Ministerio debe analizar las candidaturas presentadas por las distintas comunidades para decidir cuáles se elevan al Consejo de Patrimonio Histórico Español, que se reunirá a finales de octubre. Este órgano es que resolverá las candidaturas españolas que se enviarán a la Unesco para que formen parte de la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial, donde al menos deben permanecer un año antes de poder recibir la distinción. En cuanto al Carnaval de Cádiz, el consejero de Cultura señaló ayer que su departamento está "asesorando y apoyando técnicamente" a los promotores de la iniciativa, el Aula del Carnaval, la Universidad y el Ayuntamiento de Cádiz, en la redacción del formulario oficial de la candidatura.

La que ya es candidata desde hace un año es el yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto, que está incluido dentro de una propuesta denominada 'El Vino en Iberia' con otros espacios de alto valor arqueológico del país. Con él se busca el reconocimiento de unos bienes que atestiguan la importancia que tuvo el vino en la formación de la cultura íbera. Doña Blanca es un poblado fenicio datado en el siglo VIII ac. donde está atestiguada la presencia de la cultura vitivinícola por la existencia de lagares y el hallazgo de restos cerámicos relacionados con el almacenamiento, transporte y consumo de vino.