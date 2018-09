"La estabilidad política de Andalucía es hoy un ejemplo para toda España"

El hombre tranquilo, la cara amable del Gobierno de Susana Díaz, jamás ha sido amigo de las palabras gruesas y de las descalificaciones a los adversarios políticos en los 35 años que lleva en política. Y menos aún lo iba a ser en una entrevista que tiene lugar en su hábitatnatural de la chiclanera playa de La Barrosa y en un momento en el que las encuestas sonríen al PSOE. Siempre con sosiego, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, analiza la actualidad política, poniendo sus miras sobre todo en la realidad andaluza. Ni una crítica al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Pero los elogios, si los hay, tampoco son muy apasionados.

-¿Cree que el que empieza ahora puede ser el curso político más intenso que haya vivido hasta hora? Es que tienen ustedes por delante tres o cuatro elecciones. Y además tienen que mirar de reojo el día a día del Gobierno de Pedro Sánchez...

-No creo que sea para tanto. Desde la reinstauración de la democracia España ha vivido otros momentos que eran más difíciles de gestionar. Yo lo que puedo decir es que la estabilidad política que hay en Andalucía y que ha habido en estos tres años sirve de ejemplo en España de lo que deben ser las negociaciones políticas, el acuerdo y el consenso. En este contexto nacional que todo el mundo sabe Andalucía brilla por su estabilidad. Por eso no entiendo el nerviosismo de la oposición. En el Gobierno andaluz estamos tranquilos, trabajando por Andalucía.

-Como no me va a decir si se van a adelantar las elecciones andaluzas le pregunto: ¿usted sabe la fecha pero no la quiere decir por respeto a la presidenta de la Junta o es que ni siquiera han hablado de eso?

-La convocatoria electoral es una prerrogativa que, como todos saben, le corresponde en exclusiva a la presidenta. Y ella ha sido muy clara. Ha dicho que le gustaría acabar la legislatura. Es decir, que si la estabilidad se mantiene, esas elecciones serían en marzo. Son otros los que están empeñados en que la legislatura andaluza termine ya. Por eso no entiendo el órdago que ha lanzado Ciudadanos esta semana. Es algo que no tiene sentido y que a ese partido le resta credibilidad después de tres años en los que han sido capaces de ponerse de acuerdo con el PSOE para sacar adelante los temas que interesan a Andalucía.

-Hablando de ese "órdago". ¿Van a negociar ustedes el fin de los aforamientos y la reforma electoral que reclama Ciudadanos?

-En este momento no estamos por la labor porque entendemos que están planteando cuestiones inasumibles. Nosotros estamos de acuerdo con que se acabe con los aforamientos pero ello precisa de un referéndum. Y viendo la realidad que hay en el país, no es plan de que Andalucía llame ahora a los ciudadanos a un referéndum para abordar una cuestión así. Y en cuanto a la reforma electoral, lo deseable sería un consenso muy amplio. Sería más fácil que todo se tratara en el Congreso, con una ley nacional. Por eso no entiendo las prisas de Ciudadanos. Bueno, sí las entiendo, porque todo se encuadra en ese duelo al sol entre Pablo Casado y Albert Rivera por ver quién es más de derechas y que ha llegado también a Andalucía.

-¿Ha sido cómodo gobernar con el apoyo de Ciudadanos?

-Nunca es cómodo tener que negociar con otra fuerza política. Siempre es complejo porque hay que ser muy persistentes, ser muy argumentativos, y eso es lo que hemos procurado hacer estos años. Juan Marín entendió que su partido tenía que contrarrestar la inutilidad que ha supuesto el PP en Andalucía durante 35 ó 40 años. Tenía que explicarle al ciudadano para qué servía un partido político nuevo como el suyo. Y lo hizo llegando a acuerdos sensatos con el Gobierno andaluz y negociando asuntos muy complejos, como los diferentes presupuestos o el impuesto de sucesiones. Hay que reconocer que Juan Marín, pese a que no tiene autonomía porque no da un paso sin consultarlo antes con Albert Rivera, ha cumplido en todos los acuerdos a los que llegamos, como ha hecho también el Gobierno andaluz.

-Me dirá usted que el PSOE buscará la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas pero, si se diera el caso, ¿reeditarían el pacto con Ciudadanos? ¿Y si la formación naranja exigiera entrar en el Gobierno?

-Más que la mayoría absoluta nosotros buscamos una mayoría lo más amplia posible que nos permita seguir gobernando en solitario. Ese es nuestro objetivo. Y eso no quita que, por supuesto, tengamos que llegar al mayor número de acuerdos posibles con el resto de partidos. De momento todos los indicadores dicen que la estabilidad, las iniciativas y el liderazgo político de Andalucía han dado sus frutos porque son asumidos por la mayor parte de los andaluces. De ahí el nerviosismo de la oposición y, en especial, de Moreno Bonilla.

-¿Qué ve más complicado, un pacto PSOE-Podemos o una alianza PP-Ciudadanos?

-En cuanto a la segunda opción, nada indica que vayan a sumar para poder acceder al Gobierno. Y, en cualquier caso, el PP en Andalucía no se merece tener ningún respaldo. Ellos salen del Gobierno, se olvidan de que han estado allí siete años y es gracioso verlos ahora detrás de una pancarta reivindicando cosas a un Gobierno que apenas lleva tres meses. En cuanto a Podemos, creo que están ahora en un proceso de reconversión evidente en comparación con la política que habían iniciado. De hecho, ya no hay círculos, ni tantas asambleas permanentes. Podemos vive una situación difícil porque despertó muchas esperanzas y ha desilusionado muy pronto a mucha gente. Sus bandazos están a la vista de todos. Ahora incluso se nos han ofrecido para negociar los Presupuestos, algo curioso porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a facilitar esas negociaciones con ellos.

-Pues igual Pedro Sánchez les obliga a pactar después de las elecciones andaluzas con Podemos, que ahora son sus socios en Madrid...

-El Gobierno andaluz, su presidenta y el PSOE andaluz tienen una cuestión muy clara: la defensa de los intereses de Andalucía está por encima de todo, a veces, incluso, hasta por encima de los intereses del partido. Así que Andalucía sería lo primero que se pusiera por delante. Por lo tanto, Pedro Sánchez no nos va a obligar a pactar con nadie. Esto no es una sucursal de nada ni de nadie. Tenemos toda la autonomía suficiente.

-¿Por qué el PSOE andaluz no quiere elecciones conjuntas?

-Pues porque entendemos que lo que necesita esa tierra es que haya un debate claro y netamente andaluz. El contexto nacional es el que es, con un Gobierno anterior que ha sido expulsado por asuntos gravísimos de corrupción, con unas tensiones territoriales tremendas y con un nuevo Gobierno que, aunque es bienvenido porque a Andalucía siempre le ha venido mejor con un Gobierno socialista en España, tiene el respaldo que tiene porque la composición aritmética en el Congreso la sabemos todos. Con este panorama lo que queremos es separar los debates y que se sepa que en Andalucía, en una legislatura de claro crecimiento económico, hemos bajado del listón psicológico del millón de desempleados, y que hay más de 540.000 andaluces que han abandonado las listas del paro, y que el crecimiento en estos tres años ha estado en Andalucía en el 3,1%, y que este año, pese a la desaceleración que auguran los expertos en toda Europa, ese crecimiento estará aquí en el 2,8%. De eso queremos que se hable. Y de la obsesión de la presidenta de la Junta por seguir trabajando para fortalecer la estabilidad, el crecimiento económico, la creación de empleo, la recuperación de derechos, como con la jornada laboral o las oposiciones en sanidad y educación, y seguir ayudando a la creación de empresas. Queremos que se visualice que nosotros nos dedicamos a trabajar mientras los demás partidos ni siquiera han encontrado aún su posición política.

-¿La Junta se ha visto desbordada este verano en la atención a los menores inmigrantes?

-No, no. Nosotros no eludimos jamás nuestras responsabilidades, pero en este tema entendemos que la competencia no puede ser solamente de la Junta. Lo que le hemos pedido al Gobierno de España es que intente llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas aportándoles recursos para que haya un elemento de responsabilidad compartida con esos menores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo innegable porque en lo que va de año hemos gastado ya 45 millones de euros en atención a menores inmigrantes. Pero, claro, si llegan centenares de ellos en cuestión de muy pocos días, no existe un instrumento público que esté preparado para ello.

-Pedro Sánchez ha estado de vacaciones en Doñana, se ha reunido, entre otros, con Angela Merkel y con los alcaldes de Sanlúcar y Almonte, y, sin embargo, no se ha visto con Susana Díaz, que estaba de vacaciones en Chipiona esos mismos días. Eso chirría un poco, ¿no?

-No, ¿por qué? Pedro Sánchez es libre de reunirse con quien quiera, faltaría más. Y ningún presidente de comunidad autónoma ha pasado por Doñana.

-¿Cómo están ahora las relaciones entre ambos?

-Normal. Tuvieron una reunión en Moncloa en junio que fue satisfactoria. La presidenta expuso con claridad todos los problemas de Andalucía y algunos han empezado a resolverse ya. La sensibilidad del Gobierno de España con Andalucía empezará a verse pronto.

-Al hilo de la corrupción en el PP a la que usted se ha referido antes, le pregunto: si una sentencia como la de la Gürtel ha podido tumbar a un Gobierno de España, ¿puede suceder lo mismo en Andalucía cuando se conozca la sentencia del caso de los ERE?

-No son casos comparables, porque el Gobierno actual de la Junta no estaba en aquella época. En cualquier caso, nosotros confiamos en nuestros ex presidentes, que son dos personas honestas, que no deberían estar ahí y confiamos en que salgan libres de toda culpa con esa sentencia.

-¿Y si sale la sentencia en plena campaña electoral?

-Eso de la fecha le preocupa mucho a otros partidos pero no a nosotros. Nosotros estamos más centrado en gestionar los intereses de los andaluces.

-No me creo que no le preocupe esa sentencia.

-Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no tenemos la cabeza continuamente en ese asunto.

-Como consejero de Memoria Histórica, ¿qué opinión tiene de los planes del Gobierno para el Valle de los Caídos?

-Creo ya era hora de que se planteara. En una democracia madura como la nuestra no es de recibo que un dictador que trajo tanto sufrimiento tenga un mausoleo nacional. Creo por tanto que es una decisión razonable que, además, no viene motivada ni por revanchismo, ni para abrir heridas.

-¿Y era éste un asunto tan urgente? Porque algunos lo ven como una cortina de humo del Gobierno...

-A la derecha nunca le va a parecer oportuna la retirada de Franco de su mausoleo.