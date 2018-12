"No es un día feliz para nosotros aunque hemos ganado en Cádiz"

De los temores a la sorpresa, de la sorpresa a la tristeza. Cuando cerca de las diez de la noche se daban los primeros resultados, en la sede del PSOE de Cádiz intentaban agarrarse a ese único parlamentario que bailaba. A ver si era el quinto para los socialistas gaditanos, el del consejero Miguel Ángel Vázquez.

Pero no fue así. El PSOE ha perdido dos diputados por Cádiz y ha obtenido los peores resultados esperados. Sobre las once y media, Irene García ha bajado las escaleras desde el segundo piso para comparecer ante los medios y se ha hecho el silencio. “¿Qué pasa? No estamos felices pero hemos ganado”, decía García para rebajar un poco la tensión.

Sin embargo, en sus palabras, la secretaria general del PSOE en la provincia de Cádiz no ha dudado en reconocer que los resultados han sido “malos en términos generales”. “Desgraciadamente la pérdida de votos y de confianza va muy pareja con la escasa participación, lo que obliga a reflexionar qué ha ocurrido con esos votantes que se han quedado en su casa”, ha apuntado, recordando que Cádiz ha sido la provincia más abstencionista de Andalucía otra vez.

Y pese a que, ha reiterado en varias ocasiones, han ganado en la provincia, “no es un día feliz para nosotros”. A pesar de que , “somos la primera fuerza política en Cádiz, a tres puntos de diferencia de la segunda y que los gaditanos hayan reiterado la confianza en los socialistas”. “Aunque el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones en la provincia, no era el resultado que queríamos”, ha incidido.

De 6 diputados, el PSOE se quedaba con 4. De casi 180.000, a unos 121.000 votos en una provincia que se va a la derecha. “Nunca entendimos que la irrupción de la derecha iba a ser tan amplia en una provincia como ésta, tan ligada a la izquierda. Hay datos muy sorprendentes en municipios pequeños, tenemos que analizarlo en su justa medida y en un arco no solo provincial, también nacional, y en una corriente no es nueva que viene de Europa”, ha reflexionado al ser preguntada por los resultados de VOX.

"Es el momento de evidenciar dónde quieren estar"

Y García, que ha estado solo con Araceli Maese, secretaria de organización, y el diputado Juan Carlos Campo viendo el escrutinio en la sede provincial de San Antonio, hablaba claro en este sentido: “No toca otra, y tendrá que ser nuevo el Partido Socialista quien lo haga, frenar a esa ultraderecha que se va a incorporar también de forma clara en el Parlamento andaluz y que tendrá también una representación gaditana”, ha dejado como su principal mensaje.

En este sentido, y en la misma línea que la palabras de Susana Díaz en Sevilla, García pidió al resto de partidos –entiéndase PP y Ciudadanos– que “es el momento de demostrar qué es lo que van a hacer el resto de formaciones”. “Si van a mantener y justificar a determinados partidos radicales que han trasladado acciones violentas no solo contra las mujeres, sino a todo lo que supone las propias instituciones. Es el momento de evidenciar dónde quieren estar y qué es lo que quieren apoyar para esta provincia”, afirmó.

La líder de los socialistas gaditanos ha dicho que la representación gaditana del PSOE en el Parlamento “va a seguir haciendo un trabajo serio para que esta provincia no se pare y no sufra ningún retroceso”. Así, ha defendido que en estos tres años y medio el trabajo ha dado sus frutos y ha pedido “altura de miras y responsabilidad del resto” de partidos.

"Más recursos que nunca para la provincia"

La secretaria general ha recordado que en esta última legislatura se han “movilizando recursos como nunca para la provincia”. Y esa es “la primera preocupación”, ha añadido: “Mirar por la ciudadanía gaditana, por lo que ocurre en nuestra tierra, más allá de lo que ocurra en el Partido Socialista”. Por eso, espera, respecto las conversaciones que se inician ya, “cuanto antes esta provincia pueda tener un gobierno que respete nuestras normas, que respete nuestras leyes por tanto nuestra Constitución y que sea capaz de, además, tener un Estado de Bienestar que garantice oportunidades a todos los gaditanos y gaditanas “.

Eran las once y media de la noche cuando Irene García daba la rueda de prensa, esperando que lo hiciera en Sevilla Susana Díaz, donde también estaba Manuel Jiménez Barrios, número 1 por la provincia. Decía que las palabras de su líder les había “generado tranquilidad por seguir manteniendo el liderazgo necesario” y agradecía a los más de 1.600 interventores socialistas habían trabajado durante toda la jornada.

García bromeaba con los periodistas con la anécdota de las incidencias en los colegios de Sanlúcar, su localidad, los últimos en cerrar en esta jornada electoral al faltar las papeletas de Equo por la mañana.