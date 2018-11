El desabastecimiento en farmacias afecta a más de 350 medicamentos

Los problemas de desabastecimiento en farmacias afectan a 378 medicamentos, según la última actualización de la Agencia Española del Medicamento. Entre otras marcas se encuentran Dalsy, Dolagial, Nolotil, Hemovas, Apocard y Adiro, muy demandadas por la población general en los establecimientos farmacéuticos.

“Para la mayoría de los medicamentos afectados existen sustitutos que contienen el mismo principio activo, normalmente genéricos. Es decir, hay alternativas terapéuticas para que, en ningún caso, se abandone el tratamiento médico”, señala Alberto Virués, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, una institución desde donde se lanza “un llamamiento a la calma a la población”. “No hay ninguna situación de alarma”, insisten.

El problema en la farmacia surge cuando el paciente no comprende la situación. Esto ocurre especialmente entre las personas mayores que están muy arraigadas a determinadas marcas y sufren desasosiego cuando se les dice que ciertos medicamentos a los que están acostumbrados –ya sea por su forma o color– no están disponibles”, razona Alberto Virués. “En estos supuestos, sí nos preocupa que pueda producirse un abandono del tratamiento por parte del paciente”.

No obstante, el Colegio de Farmacia de Cádiz subraya que la mayor parte de los fármacos que tienen problemas de provisión sufren lo que se denomina un “desabastecimiento discontinuo” o temporal, esto es, es cuestión de semanas, quizás días, que vuelvan a estar disponibles en las farmacias.

Ahora bien, existe un grupo de fármacos que registra un “desabastecimiento puro”. Son medicamentos que tardan meses en reaparecer en el mercado y para los que no se contempla otro sustituto. En estos casos, “los pacientes deben acudir a su médico para que les prescriba otra alternativa farmacológica disponible”, advierte Juan Pedro Vaquero, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. En este grupo de medicamentos sin sustitutos se encuentran, entre otros, Apocard, Cafinitrina, Hemovas y Aterina.

La lista completa de medicamentos afectados se puede consultar en la página web de la Agencia Española del Medicamento.

Posibles causas

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz apuntan a dos posibles causas a la hora de explicar las carencias de aprovisionamiento en algunos medicamentos. De una parte, argumenta Virués, los laboratorios que consiguen las subastas de determinados principios activos “no tienen capacidad suficiente para abastecer a toda la comunidad andaluza, integrada por ocho millones de habitantes”.

De otra parte, el secretario de la institución colegial gaditana apunta que “el precio de referencia en España –el precio que marca el Ministerio de Sanidad para cada principio activo y al que se tienen que ajustar obligatoriamente los laboratorios farmacéuticos– es el más barato de toda Europa. Por lo tanto, que el precio de referencia español sea el más económico puede llevar a los laboratorios a priorizar sus ventas hacia otros mercados extranjeros, donde el precio del principio activo es bastante más elevado”.

El cliente

Tras consultar a varios farmacéuticos de la provincia de Cádiz, estos han confirmado que la falta de medicamentos está repercutiendo directamente en sus usuarios. “Hay pacientes que cuando llegan con receta médica y no encuentran el fármaco prescrito por su facultativo, optan por llevarse el genérico. No ocurre así con el cliente de venta libre. Éste viene en busca de una marca concreta, por ejemplo, Nolotil; si quiere Nolotil, no se va a llevar otra cosa”, coinciden en señalar diferentes especialistas gaditanos.