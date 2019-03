Irene García: "La militancia del partido ha sido desautorizada"

Lo cortés no quita lo valiente. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, se ha aferrado a esta máxima al valorar este lunes la decisión adoptada por la dirección federal de su partido de hacer una limpia en las candidaturas al Congreso y al Senado por esta provincia, y en las que no queda ya rastro alguno de susanistas. En cuanto a 'lo cortés', Irene García dijo que los socialistas gaditanos cierran filas desde ya detrás de los nuevos candidatos y que el partido se volcará para "frenar a la derecha" en las próximas elecciones.

Pero, como sucede cada vez que un dirigente político alza la voz contra sus superiores, lo más jugoso de la comparecencia de Irene García estuvo en 'lo valiente'. Porque la máxima responsable del partido en la provincia se despachó a gusto a la hora de criticar la decisión adoptada desde Ferraz. En este sentido, dijo que ella, como secretaria general del PSOE de Cádiz, no se sentía desautorizada por la ejecutiva federal de Pedro Sánchez "pero la militancia, sí". "A los militantes se les ha enmendado la plana desde Madrid y eso no lo entiende nadie". "En esta provincia hemos sido muy escrupulosos en el proceso de elaboración de estas candidaturas, los militantes han votado en sus agrupaciones, las listas propuestas fueron apoyadas por el 96% de las personas que acudieron al comité provincial, y ahora cambian las listas sin dar explicaciones e incluyendo incluso a personas que no habían presentado sus candidaturas en las asambleas locales", reflexionó la política sanluqueña en una rueda de prensa previa a la reunión de la ejecutiva provincial.

En especial Irene García hizo hincapié en que desde Ferraz nadie le ha dado explicaciones para justificar los innumerables cambios habidos en las candidaturas de Cádiz. "Toda la información que tiene esa secretaria general es a través de la dirección regional del partido; nadie del federal me ha llamado, lo que contraviene los estatutos del partido", apostilló.

Preguntada sobre si lo sucedido el domingo es lo más grave que ha vivido desde que es militante del partido, Irene García omitió responder en primera persona. "Digamos que compañeros con muchos más años de militancia que yo en el PSOE sí han dicho ya que esto no se había visto jamás". "Todo ha sido muy sorprendente", resumió.

A menos de un mes de que arranque la campaña electoral para las generales, la secretaria provincial del PSOE confía en que esta división interna no afecte ni a los resultados en las urnas, ni a la movilización del partido. "Pido desde ya el compromiso de todos los socialistas de la provincia para ganar estas elecciones y frenar a la derecha. Nadie me va a encontrar para enturbiar el camino de estas elecciones. Yo zanjo todo aquí", indicó García antes de lamentar que en las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por Cádiz "no figura ahora gente que ha demostrado durante años que es muy válida, y no sé si ese es un lujo que el partido se puede permitir".