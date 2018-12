El PP de Cádiz empieza a vender la piel del oso

Si la del PSOE es ahora mismo la cara de la resignación con algunos tintes de tristeza, la del PP de Cádiz es toda ilusión con algún que otro ribete de triunfalismo. Porque en el tradicional desayuno navideño que esta formación política celebró ayer en la capital gaditana, los populares optaron por vender ya la piel del oso, dando por hecho que en pocas semanas se concretará el cambio político en Andalucía que algunos dirigentes populares vienen persiguiendo desde hace muchas décadas.

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, se mostró comedido en su intervención, sin excesivos alardes triunfalistas, pero su subconsciente le traicionó cuando al hablar de este cambio político optó en todo momento por el presente del indicativo en vez de por el condicional. Así, dijo que Juanma Moreno es “el presidente que Andalucía necesitaba” porque “cuenta con experiencia de gobierno” y porque “es un profundo conocedor de la provincia de Cádiz”. Y como si el relevo de Susana Díaz hubiese sido investido ya, fue rotundo al afirmar que Moreno “va a representar un impulso y va a liderar desde la Junta el despegue definitivo de esta provincia”.

En clave regional el líder de los populares gaditanos dijo que dirigir la Junta es “una responsabilidad y un reto ilusionante para el PP”, anticipó que el nuevo Gobierno andaluz propiciará “una bajada masiva de impuestos” y dejó claro que uno de los sectores que recibirán más atención a partir de ahora será el de los autónomos.

Sanz dijo una verdad como una casa cuando afirmó que un año en política es una eternidad “porque uno puede saber más o menos como empieza el año pero no como acaba”. Y, ciertamente, el PP gaditano empezó 2018 al frente del Gobierno de España y como oposición al PSOE en Andalucía y ahora lo acaba casi en el polo opuesto en ambas administraciones.

En una comparecencia en la que optó por huir de la autocrítica pese a que su partido es actualmente la cuarta fuerza política de la provincia, el máximo responsable del PP gaditano prefirió mirar hacia adelante y lanzar un mensaje optimista de cara al nuevo año. Así, dijo que el cambio político en Andalucía ha originado “una ola de ilusión en la provincia que desde el PP de Cádiz vamos a intentar que llegue a la Diputación y a la mayoría de los municipios gaditanos en las elecciones municipales del próximo mes de mayo”.

En este punto reiteró su mensaje habitual de que el PP “es garantía de eficacia en la gestión” y puso como ejemplo el ámbito laboral “porque el Gobierno de Rajoy se dedicó a crear puestos de trabajo mientras que el Gobierno socialista mantiene en el poco tiempo que lleva una clara tendencia de destrucción de empleo”.

Sanz no pudo evitar referirse al Gobierno de Pedro Sánchez. Así, dijo que las cosas buenas que ha hecho el Ejecutivo central (nuevo plan estratégico de Navantia o plataforma Lógica) “son herencias que le dejó el anterior Gobierno del PP”. Por el contrario reprochó al actual presidente y líder del PSOE que haya dejado a la provincia por vez primera sin ayudas para la reindustrialización, que se haya olvidado de las ayudas al sector pesquero afectado por la no renovación del acuerdo con Marruecos, que no atienda las reclamaciones del sector de los funcionarios de prisiones o que no haya vuelto a hablar del plan integral para el Campo de Gibraltar prometido en la pasada campaña electoral “y que es una tomadura de pelo sin precedentes y una de las mayores estafas políticas que se han cometido en esta provincia”, dijo Sanz.