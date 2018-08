La bandera roja ondeará en lo que queda de verano en la zona costera de Trafalgar

Que la costa conocida por La Aceitera, bajo el faro de Trafalgar, es una zona peligrosa para el baño es algo bien sabido por los asiduos a esta franja del litoral de Barbate. Pero para evitar que las personas que eligen esta playa se bañen en ella, el Ayuntamiento de Barbate ha optado por colocar una bandera roja que prohíbe adentrarse en el agua. Con ello se busca evitar que los visitantes se pongan en camino pero también evitar riesgos para las personas que componen el equipo de socorrismo contratado por el Consistorio a través de su empresa pública.

Según el concejal de Presidencia, Javier Rodríguez, la medida se ha tomado tras la reunión mantenida con los técnicos, socorristas y responsables sanitarios, ya que han sido muchas las personas que a lo largo del verano han tenido que sacar del agua, "porque se meten alegremente, sin darse cuenta de lo peligrosa que son las corrientes ahí".

Incluso ayer, varias personas, acompañadas de pequeños, se encontraban en el agua en los bajos del faro de Trafalgar y junto a la propia bandera roja que les prohibía el baño. La zona está custodiada por cuatro socorristas, dos de ellos a pie de playa y otros dos en la zona alta donde se encuentra el faro de Trafalgar.

Desde esa atalaya se tiene una visual completa de la playa de Zahora que ayer, a pesar del fuerte viento de levante reinante, se encontraba repleta de público.

De momento el Ayuntamiento no contempla imponer sanciones a los usuarios que no atiendan la prohibición del baño en este punto concreto de su litoral, que se extiende a lo largo de 26 kilómetros. Así, durante esta semana la misión de los socorristas será la de informar y recordar a los usuarios que decidan acudir a esa playa que no está permitido el baño debido a las fuertes corrientes existentes que, unidas a lo altos coeficientes de mareas y por el fuerte viento de estos días, hace que cualquier persona pueda ser arrastrada fácilmente mar adentro.