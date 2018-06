La alianza entre el arte y la fe

Decía Pablo VI en su Mensaje a los Artistas en la clausura del Concilio Vaticano II que "este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza". Años más tarde, en 1999, Juan Pablo II en su Carta a los Artistas afirmaba que "la historia del arte no es solo historia de las obras realizadas, sino también de los hombres". La cultura y la fe. El arte y el cristianismo. Ambos textos fueron citados ayer en la Santa Iglesia Catedral con motivo de la inauguración de la exposición Traslatio Sedis, que conmemora el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz. La muestra, dividida en seis capítulos temáticos y dirigida por la empresa artiSplendore, ofrece 91 obras de arte sacro de toda la provincia. En un acto al que asistieron varias autoridades, y que contó con la presencia del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, también presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, y del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos Atienza, el obispo actual, Rafael Zornoza, destacó que esta exposición "refleja la belleza de la vida cristiana y de la Iglesia en preciosas obras de arte". A juicio del prelado gaditano, Traslatio Sedis no solo supone "un enriquecimiento cultural" sino que además "eleva el espíritu y favorece la reflexión". Según Zornoza, con la muestra, que podrá visitarse hasta finales del mes de diciembre, "celebramos la presencia del cristianismo en nuestra tierra y mostramos la riqueza multisecular de la Iglesia en la provincia". Habló además de un "diálogo necesario entre la belleza, la bondad, el corazón y la razón" en una sucesión de bienes culturales "que representan un quehacer y una meta en nuestra misión, pues han surgido en el seno de la fe y sirven a los fieles para nutrirse espiritual y culturalmente".

En Traslatio Sedis "se nos invita a conocer, descubrir y reflexionar sobre la belleza grandiosa y al mismo tiempo discreta del pueblo de Dios. Se pone en juego nuestra vocación misionera en obras en las que hay un intercambio de encuentos de generaciones". Zornoza advirtió que "en la era de la desconexión que incapacita a muchos a establecer relaciones de solidaridad, esta exposición nos posibilita salir de un cierto autismo cultural". Porque la muestra "nos acerca a una comunidad cristiana que forma parte de la Historia y produce los frutos de una existencia plena, encarnada en la sociedad y en los retos del hombre contemporáneo".

En su intervención, Francisco Moya, el director de artiSplendore, la empresa que se encarga de la gestión turística de la Catedral gaditana, apuntó que en el montaje de la exposición han trabajado más de 50 personas de diferentes empresas, "restaurándose para la ocasión diez obras de arte". "Creíamos que el proyecto debía estar respaldado por la Fundación Las Edades del Hombre", añadió. Precisamente el secretario general de esta institución, Gonzalo Jiménez, se desplazó a Cádiz para agradecer "habernos permitido formar parte del proyecto" y afirmar que se trata "de una exposición singular para descubrir raíces culturales y religiosas, donde se produce una simbiosis entre la fe, la cultura y la tradición construyendo Iglesia a través de la belleza".

Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, recordó que para la entidad que representa "la cultura es fundamental y en este caso, la muestra cumple con el fin de nuestra fundación: una institución presente y responsable con los ciudadanos". También tomó la palabra Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, asegurando que Traslatio Sedis "es una exposición de envergadura por la importancia del hecho histórico y por el valor patrimonial de las piezas". Pulido señaló que "recorrer la muestra nos ayuda a conocer la historia de Cádiz. Tenemos la obligación de promover el estudio y divulgación de legados como este".

El sacerdote David Gutiérrez, comisario de la exposición, expuso que "el arte recogido en las 91 obras habla de nosotros y al mismo tiempo nos interpela". Gutiérrez es el responsable de una atractiva muestra en la que los visitantes "se adentrarán en la rica historia de la diócesis", concluyendo que "marcará un punto de inflexión en la vida social y cultural de la Diócesis".

La muestra se extiende por diversas estancias del interior de la Catedral nueva: nave del evangelio, girola y parte de la nave de la epístola y trascoro, ocupando una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados. Traslatio Sedis reforzará el atractivo turístico de la seo capitalina, entre los monumentos con más visitas de la provincia, superando las 300.000 personas al año. Con motivo de la efeméride, el Papa Francisco ha concedido la gracia de un Año Jubilar Diocesano que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.