La alcaldesa de Zahara dice que el olor es nauseabundo y la Junta, que no hay nada ilegal

La alcaldesa de Zahara de los Atunes -presidenta de la Entidad Autónoma Local (ELA)-, María Isabel Romero, explicó ayer que en el pueblo hay un olor "nauseabundo" que no es nada agradable y que no sabe si tiene que ver con la obra de la urbanización o no, pero que cada vez que desde allí han reanudado la evacuación de agua al río Cachón, han vuelto los malos olores.

Romero dijo que ese problema es el que ha sacado a la calle a los vecinos que anteayer participaron en una manifestación de protesta convocada por la ELA. "El mal olor", señaló, "no sólo se mantiene en la zona de la que parece que proviene sino que está en todas las calles".

La alcaldesa comentó que el agua estancada del Cachón huele cuando se mueve huele los primeros días pero que ya van varios días en que la obra de la urbanización vierte agua al río y el olor persiste. "Entiendo, pues, que lo que trae el mal olor es el agua que están echando al río, no la que hay en el río. El río no ha olido así nunca".

La obra de la urbanización está extrayendo agua del nivel freático y desviándola al río Cachón. Cuenta para ello con autorización de la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Ese permiso le fue concedido a la constructora para evacuar agua limpia y condicionado a la realización de analíticas periódicas.

La Junta explicó ayer a este periódico que no hay nada ilegal y ajeno a lo autorizado en la actividad que está desarrollando la empresa aunque en los últimos análisis del agua que la obra vierte al Cachón revelan que hay "una pequeña carga de materia orgánica". Medio Ambiente está, señaló la Junta, investigando de dónde viene esa "mínima" carga detectada.

La constructora no está añadiendo nada al agua subterránea que extrae y desvía al río Cachón, precisó la Junta. Añadió que la empresa está realizando analíticas del agua y que, además, agentes de Medio Ambiente toman muestras periodicamente.

El problema principal, considera la Junta, es el de los malos olores. Pero no estima que se esté produciendo un problema medioambiental grave.

Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, explicó ayer que su interés en defender la obra de la urbanización que se construye en Zahara de los Atunes (y que ha provocado protestas debido al agua subterránea que está desviando al río Cachón) se debe a que se van a a crear "más de cien puestos de trabajo directos". "Hace más de un año y medio", dijo, "que anunciamos esta obra, con más de 15 millones de euros de inversión, y el interés del alcalde es que se cree empleo. Y que más de cien familias que lo están pasando mal puedan tener el sustento durante todo el invierno". Miguel Molina afirmó la semana pasada que la obra de la urbanización está evacuando aguas limpias al río Cachón y que no hay alarma social en Zahara por el mal olor en el pueblo sino que "la generan", en alusión a la presidenta de la ELA, que afirmó en un comunicado que sí hay alarma social en el pueblo y convocó con ese argumento la manifestación. Molina también arremetió contra la ELA. "No creo que una obra privada deba dar lugar a disputas sobre cómo cada organismo hace su trabajo", le respondió ayer María Isabel Romero. "Hemos actuado en respuesta a las quejas vecinales. No entendemos por qué el alcalde la toma con la ELA cuando los responsables son los que permiten que esto ocurra", dijo.