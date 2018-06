El alcalde de Vejer renuncia por sorpresa a su acta de senador

El alcalde de Vejer, José Ortiz, es diferente y lo ha vuelto a demostrar otra vez. En unos tiempos en los que la mayoría de los políticos prefieren un cargo en Bruselas, Madrid o Sevilla antes que en su pueblo, él llega y hace todo lo contrario. Y la tarde del jueves, en pleno debate municipal sobre el estado de la ciudad, llega Ortiz y anuncia en el Ayuntamiento vejeriego que deja su acta de senador, que ostenta desde finales de 2015, para centrarse en exclusiva en su labor como alcalde de Vejer, una responsabilidad que este dirigente del PP viene asumiendo, siempre con mayoría absoluta, desde mediados de 2011.

La decisión, por sorprendente, invita a pensar que aquí puede haber gato cerrado, alguna rencilla interna en el partido o algún miedo de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en Vejer dentro de 11 meses. Pero Ortiz lo niega: "Aquí no hay nada oculto. Dejo el Senado porque prefiero dedicarme en exclusiva a mi pueblo, que ha pasado a ser mi única aspiración política y lo que de verdad me llena", subraya rotundo.

Ortiz es de la opinión de que compatibilizar la resposanbilidad de alcalde con la de senador durante estos dos años y medio no ha perjudicado a Vejer. "Todo lo contrario, yo creo que ha traído beneficios para mi pueblo", explica antes de sentenciar: "Aquí el único que ha salido perdiendo con ambos cargos he sido yo, porque esa duplicidad sí ha repercutido en mi vida personal y familiar".

Dice Ortiz que comunicó su decisión a su equipo de concejales hace unos dos meses, y que la semana pasada se la trasladó a Antonio Sanz, presidente provincial del PP. Y en clave local reconoce que quiere centrarse en las elecciones municipales de finales de mayo de 2019. "Es verdad que hay encuestas que dicen que el PP revalidaría hoy la mayoría absoluta en Vejer, pero no hay que confiarse porque, aunque el trabajo que hemos hecho creo que es bueno, hay que seguir pegados a la calle, porque la política de hoy ha cambiado mucho y yo tengo clarísimo que si no sacamos mayoría absoluta, nos echarán del gobierno municipal", reflexiona Ortiz.

Y en clave de partido, también rechaza que su dimisión se deba a diferencias internas. "Es verdad que yo soy un militante crítico y que suelo discrepar bastante, pero también es verdad que siempre he sido fiel a mis principios. Ahora se abre una nueva etapa en el PP y yo creo que lo que la gente nos está pidiendo es que nos renovemos en el partido, desde arriba y hasta abajo, pero teniendo claro que aquí no sobra nadie", razona un José Ortiz que se ha posicionado ya a favor de la candidatura de Pablo Casado a la presidencia del Partdo Popular.

En la campaña electoral previa a ser alcalde de Vejer, la de 2011, Ortiz prometió que sólo estaría ocho años en el cargo. Ahora, sin embargo, incumple esa promesa al presentarse a la reelección. Al respecto, opina que ha dado marcha atrás "porque queda trabajo por hacer y porque la gente me ha pedido de siguiera. A partir de ahí, que la gente valore en las urnas si he acertado o no".