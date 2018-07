Zapatero reivindica en Rota los ideales de la socialdemocracia

José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó ayer en Rota el socialismo como "la corriente ideológica que ha logrado mayores cotas de bienestar, desarrollo e igualdad en la Historia". Convencido de que "la socialdemocracia no está en crisis", el ex presidente del Gobierno participó en una charla-coloquio programada en el marco del Summer Camp 2018 de las Juventudes Socialistas Europeas -YES, en las siglas en inglés-, que se está celebrando esta semana en el municipio roteño.

El también ex secretario general del PSOE manifestó que "hoy en día, a pesar de que existe una cierta confusión motivada, en gran medida, por la ciencia de la comunicación y la revolución tecnológica, con tanta información en tiempo real, los ideales que representa la socialdemocracia son los ideales que imperan mayoritariamente en el mundo, aunque hay gente que los defiende intuitivamente y no lo sabe, y otra que lo hace desde otros partidos creyendo que han descubierto algo". "Y mucho más en un momento en el que la humanidad está a punto de ver logros y conquistas históricas gracias a la revolución tecnológica, que hará más fácil la realización de los principios de igualdad y de democracia", añadió.

En su intervención ante los jóvenes socialistas europeos que se reúnen estos días en Rota, Rodríguez Zapatero subrayó que "la igualdad de género es la gran rectificación histórica y quien abandere esa lucha tendrá liderazgo político futuro". El ex presidente del Gobierno advirtió de que "la discriminación ha pervivido en todos los sistemas económicos, siendo la única constante la dominación del hombre sobre la mujer". En este sentido, citando a Marx, afirmó que "en realidad, la historia de la humanidad es la historia de la explotación de la mujer por el hombre". "Siempre he dicho que no se puede ser socialista sin ser feminista. Hoy doy un paso más: lo primero que tiene que hacer un socialista es feminismo, porque es sinónimo de progreso y equidad", aseguró.

En otro momento de su intervención en el coloquio, Rodríguez Zapatero se refirió a la "solidaridad" como un "valor esencial", expresando su deseo de que "mi generación vea la abolición de la muerte por hambre en el mundo" y planteando "rearmar ideológicamente la Unión Europea combatiendo especialmente esa idea de negación a la cooperación, al desarrollo". En este sentido, destacó que los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas "es un programa netamente socialista, con la igualdad de género como punto esencial para lograr grandes transformaciones".

También en clave de futuro, el ex dirigente socialista aseveró que "lo que va a venir es mucho mejor, nuestro país es mejor, nuestros jóvenes, ya sabéis que nunca he comprado aquello de que todo tiempo pasado fue mejor". "Trabajé para que hoy viviera más gente defendiendo la paz, la solidaridad, la igualdad de género y me satisface cuando veo cómo Madrid celebra la Semana del Orgullo. Tenemos liderazgo, ideas, pero nos falta transmitir una interpretación socialista de la revolución tecnológica", afirmó antes de mostrarse optimista con respecto a las expectativas electorales de los socialistas en los comicios venideros de los distintos ámbitos.

Dirigentes del PSOE como la presidenta de la Diputación, Irene García, y el alcalde de Rota, Javier Ruiz, acompañaron a Rodríguez Zapatero en su visita.