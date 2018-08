Viñedo ecológico de lo más puntero

Maurer y Mateos son firmes defensores de las técnicas actuales de producción ecológica, que en el caso de la uva ofrecen gran calidad, con más concentración y sabor, sin tener sobreproducción. "Antiguamente se usaban pesticidas, pero la calidad de los vinos ecológicos era infumable. Ahora se paga por tomates y frutas ecológicas, y la uva no es ninguna excepción", señalan.

Dentro de la producción ecológica se permite el uso de multitud de sustancias que aunque no son nocivas para la salud, acaban con todo organismo vivo en el campo, entre ellos los depredadores útiles para poner freno a las plagas, explica José María Mateos, director de la Estación de Viticultura que, entre otros muchos viticultores, asesora a Maurer desde el principio.

La apuesta de Maurer por la viticultura ecológica se tambaleó a las primeras de cambio, allá por el año 2010, cuando la primera cosecha de su viñedo se vio afectada por una plaga de araña roja que cerca estuvo de hacerle renunciar. De hecho, explica, se dio de baja como productor ecológico porque la parcela está rodeada de campos de algodón, en los que prolifera esta especie, pero cuando estaba a punto de tirar de un producto químico, una viticultora le recomendó el uso de un ácaro para combatir la plaga, y funcionó. "Producción ecológica no significa libre de plagas, sino tenerlas controladas", detalla Maurer, quien al año siguiente observó que la araña roja hizo acto de aparición, pero bajo control.

Las uvas tintas entran en campaña. Tras el inicio de la recolección el martes de varietales blancas no amparadas por la Denominación de Origen del jerez, ayer comenzó la 'vendimia roja' con la corta de las primeras tintas en la zona, en concreto la Pinot Noir con la que Peter Maurer elabora el único monovarietal de esta uva a la altura del mar, que como el resto de miembros de la familia de tintos de este ingeniero agrónomo presume de tener certificación ecológica.

El gran vino ecológico que salió de un erial

Cuando Maurer compró la finca, allá por el año 2007, Mateos le recomendó que no plantara nada. Aquello era un erial de tierras salinas de bujeo en plena marisma del Bajo Guadalquivir. No le hizo caso y su primer vino experimental, un Syrah (2009) para el que contó con todo el apoyo de la Estación de Enología hizo furor en el primer encuentro de los tintos de la Tierra de Cádiz y zonas aledañas realizado por aquellos años en Jerez. Desde entonces, sus vinos no han dejado de crecer cualitativamente y su esfuerzo tuvo recompensa con el Oro logrado por De Raíz Selección como uno de los mejores vinos ecológicos en la International Organic Wine Award 2017.