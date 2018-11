La UCA quiere más títulos "vinculados directamente" con empresas señeras

La Universidad de Cádiz (UCA) ha emprendido el camino de la formación dual y se ha “empeñado” en que en poco tiempo, en 2019 o en 2020, haya un mayor número de títulos “vinculados directamente con determinadas empresas señeras”. Lo anunció ayer el vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica de la UCA, Javier Pérez, en la apertura de la Feria de Empleo 2018, celebrada en la Escuela Superior de Ingeniería (ESI), en el Campus de Puerto Real. Cuarenta empresas e instituciones montaron sus estands en la feria para informar acerca de sus ofertas de empleo. A la cita acudieron un millar de estudiantes y egresados, que también tuvieron oportunidad de asistir a conferencias de expertos de diferentes ámbitos: Google, Navantia, Carrefour...

“El mensaje que os quiero dar es que iremos progresando, y que es nuestra voluntad decidida que, cada vez más, nuestros títulos estén más vinculados con el tejido productivo”, les dijo Javier Pérez a los jóvenes que llenaban el salón de actos de la ESI.

El vicerrector explicó que la enseñanza dual tiene una larga trayectoria en la Formación Profesional y no tanto en la universitaria. Aunque, recordó, la UCA es pionera en formación dual en España. “Nos queda mucho por hacer pero somos pioneros”, dijo al poner como ejemplo que en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras hay un itinerario específico en el ámbito del refino del petróleo con la compañía Cepsa. Otro ejemplo: el máster en ciberseguridad, en seguridad informática, que imparte la ESI. Y otro más: el programa de tesis doctorales industriales (“formación dual liderada por la UCA a nivel de España”), con 41 alumnos actualmente haciéndolas en más de 20 empresas que las cofinancian.

La UCA quiere seguir ese camino y quiere tener más titulaciones asociadas con empresas. “Nos gustaría en poco tiempo”, explicó Javier Pérez, “poder decir que la ingeniería aerospacial está vinculada de una manera clara con la industria aeronáutica de la provincia; desde luego, con Airbus y otras compañías. Lo mismo quiero decir de la ingeniería naval, con Navantia. Y no me estoy olvidando de lo que no son ingenierías: es extensible, y hay programas específicos con algunas de las compañías que están con nosotros hoy, como Leroy Merlin, Carrefour, Mercadona...”.

Una “preocupación fundamental” de la UCA, afirmó el vicerrector, es mejorar la empleabilidad de alumnos y egresados. “No lo digo de una forma retórica. Es realmente una preocupación esencial para nosotros. Es un compromiso que tenemos clarísimo, en el que venimos trabajando incansablemente. Y por ese camino pasa la adaptación de las titulaciones, de los títulos, a la demanda de las empresas. En ello estamos”.

La delegada de Conocimiento y Empleo en Cádiz, Gema Pérez, también participó en el acto inaugural de la feria. Animó a los jóvenes a llamar a las puertas de la Junta de Andalucía, a usar los recursos que pone a su disposición, y les dijo que la mayor de las prioridades que tiene ahora la Junta es “que los ciudadanos encuentren un empleo digno” y que tengan una sanidad y una educación públicas. “Porque eso” afirmó, “es lo que garantiza el bienestar social de todos vosotros y, por tanto, de todos nosotros”.