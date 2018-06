Todos en Puerto Real piden que deje el acta, menos Ciudadanos

La renuncia de Maribel Peinado a sus responsabilidades en el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político municipal en Puerto Real, donde es concejala. Todos los grupos que tienen representación municipal en el Ayuntamiento, a excepción del Partido Andalucista, coincidieron ayer en que la marcha de Peinado es una "dimisión a medias" y en que debería renunciar a su acta de edil, lo que supondría también su marcha de la Diputación.

La portavoz de Sí se puede Puerto Real, Mayte Sánchez, fue ayer contundente: "Que sea honesta, coherente y dimita de todos sus cargos porque probablemente seguirá cobrando un sueldo de la Diputación y no creo que los ciudadanos estén de acuerdo con eso". Para Sánchez, Maribel Peinado está manteniendo un "doble discurso" y recordó cómo al principio de legislatura "nos bombardeaba con cientos de preguntas que nos resultaban casi imposible de responder, con el único objetivo de denunciarnos e intentar que se nos imputase por un delito por el que ella sí ha sido condenada".

Para Equo Puerto Real, que fue uno de los grupos que trasladó a la Fiscalía la negativa de Peinado a facilitar información, el hecho de que mantenga su acta de diputada y concejala y "se aferre al sillón", "daña la imagen de Puerto Real y de la política". Ayer volvieron a pedir su renuncia "y que cumpla con el programa electoral con el que llegó a la Alcaldía en 2011, en el que se comprometía a inhabilitar dentro del partido y en su representación a quien haya sido condenado por algún delito".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, también se unió ayer a la petición de dimisión "por higiene de la vida política" y exigió a Peinado que actúe "en consecuencia y con responsabilidad". Para el concejal socialista es "incomprensible" que siga siendo concejal en el Ayuntamiento "cuando ha quedado probado por la Justicia que obstaculizó la labor de la oposición". Salguero aprovechó para recordar que fue el PSOE, liderado entonces por Ana Mosquera, quien trasladó a la Fiscalía Provincial de Cádiz los hechos.

En Izquierda Unida ha sido una sorpresa la dimisión de Peinado, no por el hecho de que abandone sus responsabilidades de Gobierno sino porque se mantenga como diputada provincial en la oposición. "Ya no es que haya una investigación abierta sino que hay una condena judicial y, aunque no sea firme, tiene que irse porque no debe haber el menor atisbo de duda sobre una persona que representa a los ciudadanos", expresó ayer el portavoz de Izquierda Unida Puerto Real, José Alfaro.

Aunque no forman parte del pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, el Partido Popular también coincidió en que "aunque la sentencia puede ser recurrible, debe de abandonar su acta de concejala en el Ayuntamiento. Todos estamos de acuerdo en que debe irse con una sentencia condenatoria".

El único que ayer se posicionó junto a Peinado fue el portavoz de Ciudadanos en Puerto Real, Guillermo Cisneros, quien dijo respetar tanto las decisiones judiciales como la decisión de Peinado. "Creemos que ha hecho bien en dimitir de sus funciones de gobierno y mantener su acta como concejal porque tiene el derecho a agotar las vías que la justicia pone a su disposición. Mientras no tenga una condena firme me parece bien que se quede", dijo Cisneros.

Aunque desde el extinto Partido Andalucista no realizaron ayer ninguna declaración y se remitieron en todo momento al comunicado que envió Peinado, sí habló el coordinador local de Andalucía por Sí (AxSí). José Manuel Acosta adelantó que "no se va a tomar ninguna decisión hasta que el proceso judicial finalice", y recordó que "en Andalucía por Sí, Peinado es una afiliada más".