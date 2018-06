Peinado: "Seguir de vicepresidenta sería un lastre para la Diputación"

"Convencida" de su inocencia y de que fue denunciada para sacar un "rédito político". En ello insistió ayer Maribel Peinado, la ya ex vicepresidenta de la Diputación, que habló por primera vez tras conocerse la sentencia que la inhabilita para cargo electo durante dos años y medio. Emocionada -tuvo que pararse en algunos momentos de la rueda de prensa-, la andalucista anunció que no se presentará como candidata a la Alcaldía de Puerto Real en las próximas elecciones, tengan éxito o no sus recursos a la decisión judicial, pero que luchará por su "honorabilidad" hasta el final.

En ese contexto encuadró su decisión de seguir, de momento, como edil en la localidad puertorrealeña y como portavoz del grupo andalucista en la institución provincial. "Sería como aceptar mi culpabilidad", dijo, tras barajar con sus abogados durante estos días que la "mejor opción" es continuar con su función en la oposición en ambas instituciones.

Sin embargo, sí dejó la vicepresidencia de la Diputación la misma tarde de conocer la sentencia, de la que se enteró, afirmó, por la prensa. "Seguir sería un lastre para la Diputación por la presión de los demás grupos", explicó. La andalucista aseguró que no recibió ningún tipo de presión de la presidenta, Irene García, y afirmó que seguirá "siendo leal a la institución" y al "apretón de manos" que PSOE y andalucistas hicieron en su día, con el pacto de gobierno, ahora alterado. "Ella (García) sabe el trabajo que se ha realizado", incidió la que ha sido responsable del Área de Desarrollo Sostenible hasta el lunes. "Abandono con la satisfacción de haber contribuido a la mejora de la provincia".

Peinado ha aprovechado sus primeras palabras para criticar la "judicialización de la política" que hicieron los denunciantes del caso y que, a su entender, influyó de forma importante en la pérdida de votos y número de concejales en la elecciones municipales de 2015, perdiendo la mayoría absoluta que ostentaba en el Ayuntamiento de Puerto Real. "El objetivo de la denuncia fue que Maribel Peinado no ganara las elecciones. El motivo no era otro que sacar rédito político y no una fiscalización de la labor del gobierno", ha asegurado, recordando lo "duro" que fue escuchar esto por parte de los denunciantes en el juicio y que ninguna de las dos personas que le denunciaron (del PSOE y Equo) están ya en política.

Maribel Peinado ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, entre 2011 y 2015. En concreto, el juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles. "Fue una estrategia política definida y no de búsqueda de un bien social", insistió. "Cuando llegaron al poder se perdió el interés por lo que pedían", aseveró. Además, defendió que "las puertas de la Alcaldía", así como la de las delegaciones y los funcionarios "estaban abiertas", por lo que no cree "que se cometieran errores" .

La portavoz andalucista tiene también pendiente la apertura de otro juicio en relación al caso de los Aceites Usados. Maribel Peinado y otros siete ex concejales andalucistas están siendo investigados por un delito de prevaricación administrativa tras firmar un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado en Puerto Real, lo que imposibilitó que el resto de empresas autorizadas pudiesen trabajar en esta materia en esa localidad.