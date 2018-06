El PP exige al nuevo Gobierno que "no olvide" el desdoble de la N-IV

El hasta hace pocos días delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, trasladó ayer al presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, todos aquellos asuntos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó pendientes con la llegada de la moción de censura que aupó al cargo al socialista Pedro Sánchez. Ayer, en su calidad de presidente del PP de Cádiz, Sanz quiso dejar claro a los empresarios que su partido no olvidará estos asuntos y que seguirá peleando por ellos.

Uno de esos temas está directamente relacionado con el anuncio refrendado por el PSOE de que en diciembre de 2019 acabará el peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Antonio Sanz transmitió a los empresarios que reclamará al nuevo Ejecutivo que el desdoble de la Nacional-IV "se convierta en una prioridad para el nuevo Gobierno de España y que no se escuden en el anuncio, en términos similares a los que ha realizado el PP desde hace muchos años, de acabar con el peaje de la AP-4 el 31 de diciembre de 2019, para abandonar este proyecto".

Sanz también trasladó a la CEC detalles del nuevo contrato de aprendizaje y formación

El presidente de los populares gaditanos se refirió a las últimas palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en las que "no aclara las fórmulas de financiación tras la liberalización del peaje". Así, Sanz mostró ante la CEC su preocupación en que "estas dudas de Ábalos puedan repercutir en el desarrollo del desdoble de la N-IV y una posible paralización del proyecto hasta Jerez". Sanz afirmó que "el desdoble es algo que la provincia de Cádiz necesita y que siempre he reclamado, incluso al propio Gobierno de mi partido".

El dirigente popular indicó que "esta provincia no se desarrolla sólo con la liberación del peaje, porque si al aumento en el número de vehículos le sumamos el tráfico pesado, con un comercio tan importante como el de nuestros puertos, la autopista quedará, en muchas ocasiones, colapsada".

Por ello, Antonio Sanz calificó de "fundamental" apostar por el desdoble de la N-IV, "algo que el anterior Gobierno ya comenzó ejecutando el tramo hasta Los Palacios que está en su fase final", considerando necesario "que se exprese un compromiso firme para continuar hasta Jerez".

No fue éste el único asunto tratado con Sánchez Rojas y su equipo. Antonio Sanz también habló en su reunión con la CEC del nuevo contrato de formación y aprendizaje que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que, según dijo, permite que muchos jóvenes que no han finalizado el Bachillerato, puedan tener la posibilidad de formación y aprendizaje mediante un complemento que el Gobierno integra en los presupuestos, adicional a los programas de garantía juvenil y la ayuda de 430 euros, "en la que aquellos con un sueldo equivalente al salario mínimo interprofesional tendrán una contraprestación de hasta un 64% más durante el año y medio de duración de la ayuda, lo que les llevaría a superar los 1.100 euros al mes en ese periodo". Para el ex delegado del Gobierno en Andalucía, "este contrato permitirá mejorar la empleabilidad de estas personas a través de la certificación profesional de la experiencia que adquieran".

Igualmente, el dirigente popular ha explicado a los empresarios de Cádiz las medidas propuestas por el PP para los autónomos andaluces, integrados en la CEC, "donde se apuesta por rebajar 1,5 puntos en el IRPF en el tramo autonómico; ampliar en 12 meses más la tarifa plana de 50 euros; o poner en marcha la cuota 0 para menores de 30 años".