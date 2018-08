La ONCE se afianza en la provincia y genera 223 nuevos puestos de trabajo

El Grupo Social ONCE -la suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales Ilunion-, creció en todos los parámetros en el último año en Cádiz, con más ventas en los productos de juego, más premios, más empleo al generar 223 nuevos puestos de trabajo, así como más formación y más prestaciones sociales en la provincia, según el Informe de Valor Compartido del último ejercicio que han presentado este jueves el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la Organización en Cádiz, Alberto Ríos.

En rueda de prensa, Martínez destacó que estos datos "suponen un balance que afianza y refuerza el compromiso del Grupo Social ONCE con Cádiz y los gaditanos y evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora porque es rentable económica y socialmente".

"Estamos enseñando a las empresas y a las administraciones que la inversión social en igualdad es beneficiosa para todos, aporta competitividad, marca la diferencia y añade un valor esencial para el beneficio empresarial y para el progreso como sociedad", abundó el delegado territorial.

Para Martínez este crecimiento es "un éxito que es de todos" porque se debe en gran medida "al apoyo que los gaditanos y los andaluces dedican a diario a los productos de juego responsable de la ONCE".

El volumen de ventas de la ONCE en Cádiz en el último año ascendió a 121,12 millones de euros que suponen un incremento del 11,37% con respecto al ejercicio anterior. En Andalucía la ONCE sumó un total de 574,80 millones de euros en ventas.

Cádiz sigue siendo una de las provincias andaluzas con mayor fortuna con los sorteos de la ONCE ya que recibió 63,75 millones de euros en premios a lo largo de 2017, de los 302,44 millones repartidos en Andalucía.

La inversión social ascendió a 52,74 millones de euros de un total de 250,20 millones de euros en la Comunidad Autónoma. En el último año el Grupo Social ONCE creó un total de 223 nuevos puestos de trabajo por lo que cuenta en la actualidad con 2.505 trabajadores en la provincia. El 88 por ciento de ellos son personas con discapacidad y un 44 por ciento mujeres. En Cádiz, la ONCE cuenta con 1.145 vendedores de los 5.266 que integran la red de ventas en Andalucía.

De cada euro ingresado por un cupón vendido el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7% directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad.

Por otra parte, un total de 130 personas se afiliaron a la Organización en Cádiz durante el último año. Así, la provincia cuenta con 2.829 personas ciegas y con discapacidad visual grave que representan el 18,10% del conjunto de afiliados en Andalucía.

De ese colectivo, un centenar de gaditanos son afiliados sordociegos que recibieron un total de 3.354 horas de mediación personalizada en el último año. Hay además 29 afiliados que cuentan con un perro guía para su movilidad diaria.

De igual modo, los afiliados a la ONCE en Cádiz recibieron 1.230 servicios personalizados, realizaron 1.905 solicitudes de adaptación bibliográfica, hicieron 201 intervenciones de aprendizaje de 'braille' y formación en nuevas tecnologías y atendieron 2.058 asistencias formativas. A lo largo del último año 6.721 personas asistieron a alguna de las 230 actividades de animación sociocultural y deportiva organizadas por la ONCE en Cádiz.

La ONCE en Cádiz cuenta con 95 voluntarios que apoyan las necesidades de sus afiliados y que el último año realizaron 1.923 servicios de voluntariado. En el ámbito educativo, en el último curso escolar un total de 250 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave recibieron la atención educativa de la ONCE, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en todos los ámbitos educativos.

"Este balance avala la consolidación y el fortalecimiento de nuestro modelo social en todos los parámetros y afianza nuestro objetivo último; generar más empleo y más formación para provocar más inclusión y más integración", subrayó el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. En este aspecto, para Martínez los datos demuestran "que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es rentable económica y socialmente".

Por ello, lanzó una llamada de confianza a los empresarios gaditanos y a las administraciones para que confíen en el colectivo de personas con discapacidad. "La inversión social en igualdad es siempre un beneficio para el conjunto y un elemento de competitividad y responsabilidad que marca la diferencia y aporta valor, riqueza y progreso", ha abundado.