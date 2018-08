Nuevos restos de represaliados en la fosa común y en el área de Bebés Robados

A veces, es cuestión de voluntad (voluntad de decisión y de destinar recursos, claro) que lo que parece imposible se haga posible. Es la lección extraída del balance de la segunda fase de los trabajos en el cementerio de San José, la de localización y estudio de las fosas comunes del camposanto gaditano, donde durante seis meses se ha estado buscando la tierra que sepultaba a las personas asesinadas por los golpistas en Cádiz. En el camino, no pocas dificultades que, sin embargo, no han disuadido al equipo dirigido por el arqueólogo José María Gener que, casi in extremis del plazo adjudicado a la campaña, ha exhumado los restos de cuatro represaliados en la fosa común, además de la sorpresa de encontrar los cadáveres de tres sujetos más en las excavaciones asociadas a la búsqueda de Bebés Robados.

Así lo comunicaron ayer a los medios de comunicación el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martin Vila, el coordinador de la Plataforma por la Memoria Histórica de la Provincia de Cádiz, Antonio Chico y la arqueóloga Fátima Barreiro que junto a sus colegas María Isabel Gómez y Francisco José Moncayo y a los operarios Carlos Jesús Navarro y Patricia González han estado a pie de estos trabajos, iniciativa del Consistorio gaditano, dentro del marco de los Planes +30 y -30 de la Junta de Andalucía.

Las mismas personas que el pasado 13 de junio pasaron por el mal trago de informar a los familiares de "las pocas posibilidades" de encontrar a los represaliados y que al día siguiente (sí, así es el azar) hallaron los primeros indicios de violencia en dos esqueletos que, efectivamente, pertenecen a dos víctimas del franquismo.

El sondeo 3 de la fosa común norte del patio 1 (un área de 17x10x2,5 metros localizada en una superficie de 400 m2) fue el que finalmente permitió dar con los restos de los represaliados, por lo tanto, es el área a la que los profesionales han dedicado sus esfuerzos en este último mes de excavación. Un periodo muy fructífero, a tenor de los nuevos hallazgos que ayer se dieron a conocer.

Así, dos cuerpos más (cuatro sumando los hallazgos de junio) han salido a la luz en esta cata de 3x3 metros (y en la que se han exhumado en total 155 cadáveres) con la particularidad de que han aparecido los cuatro represaliados en dos cajas, de perfil, uno con la cabeza orientada al norte y otro al sur, presentando todos orificios de entrada y salida de proyectiles de armas de fuego. Así, se han recuperado varias de las balas, además de restos de calzado, botones e, incluso, un peine, junto a los cadáveres que, como han apuntado los expertos, también presentaban fracturas en las manos y en otros lugares del cuerpo, infringidas antes de morir.

Además, Fátima Barreiro también aseguró que en este mismo sondeo se han localizado varios individuos más que presentan posibles indicios de violencia perro "pero no han podido ser excavados al encontrarse parcialmente en los perfiles del sondeo". Así, los arqueólogos recomiendan -a lo que asiente el concejal de Memoria Democrática- que deben ser exhumados "en la próxima fase de excavación". Y es que, como aseguró Vila, "después de este parón" en este mes de agosto "los trabajos se van a retomar, ojalá -desea- con la colaboración de la Junta de Andalucía y del gobierno central, pero nosotros, desde este Ayuntamiento, podemos decir que nos comprometemos con seguir con los trabajos en el cementerio de San José".

Trabajos que también se están realizando en el patio 3 del camposanto gaditano desde octubre de 2017 con otro fin. En principio... Y es que las excavaciones que en esta zona lleva a cabo la asociación SOS Bebés Robados ha arrojado también una nueva luz en la búsqueda de represaliados en el Golpe de Estado.

Así, bajo los enterramientos infantiles se ha comprobado que se conservan inhumaciones con una cronología más antigua que podría corresponder a la década de los años 30 y 40. Exactamente, en esta campaña que culmina se han encontrado los restos de tres personas, que afortunadamente se han podido identificar con sus nombres y apellidos, en la sepultura número 28 de la división San Mateo del patio 3.