Medio Ambiente vuelve a tumbar el proyecto del circuito de Arcos

La Junta de Andalucía ha vuelto a rechazar el proyecto para la construcción del circuito de velocidad en la finca Las Hoces, en el término municipal de Arcos y a poca distancia del pantano de Bornos y su núcleo urbano, por el impacto visual que generaría. La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto no otorgar la Autorización Ambiental Unificada imprescindible para iniciar las obras de este proyecto que promueve la firma de capital belga Arcos Sun Invest como "consecuencia del impacto negativo que la actividad provocaría sobre el paisaje". Ante esta resolución los promotores pueden presentar en el plazo de un mes un recurso de alzada ante Medio Ambiente.

La resolución de la Junta ha generado una "satisfacción moderada" al Ayuntamiento de Bornos, de IU, que desde un principio rechazó este circuito por la cercanía a la localidad, a menos de dos kilómetros, y los impactos ambientales que produciría, al contrario que el de Arcos, que sí creía en el proyecto.

"Estamos estudiando esta resolución con nuestro equipo de juristas. Pero vemos cómo la administración competente en este asunto nos está dando la razón en este proceso ", admite el alcalde Hugo Palomares. Por su parte, para el Consistorio de Arcos, gobernado por el PSOE, supone todo un varapalo ya que tiene puesta su confianza en que la actividad generaría riqueza y empleo a la zona. Para el alcalde, Isidoro Gambín, esta decisión supone una "tremenda decepción".

Hay que recordar que Medio Ambiente desestimó un primer proyecto en febrero de 2018 tras emitir un dictamen ambiental desfavorable, dando audiencia tanto a los promotores como al Ayuntamiento de Bornos y los grupos conservacionistas que han dicho no al proyecto como Ama Natura y Ecologistas en Acción, entre otros.

En el periodo de alegaciones, los promotores incorporaron una serie de modificaciones a su idea inicial. Hablaron de que el circuito estaría destinado a coches eléctricos, convirtiéndose en lo que se conoce como un E-Circuito "lo que supondrá prácticamente la eliminación de emisión de ruido, ya que este tipo de motores presentan unos niveles sonoros comparativamente inaudibles con respecto a los vehículos con motores de combustión, sin causar además incidencia en cuanto a emisiones de gases", dijo en su día Philippe Jasper, uno de los inversores . "El Circuito de Velocidad Arcos Lagos puede erigirse como referente mundial en eficiencia energética, sostenibilidad y respeto con el medio ambiente", añadía Jasper, convencido de que las alegaciones desbloquearían el proyecto. Este medio intentó ponerse en contacto ayer sin éxito con Jasper para conocer qué pasos pensaban dar tras este nuevo revés.

Además, la firma belga presentó modificaciones al proyecto inicial para minimizar el impacto visual en la zona con plantaciones de árboles. Es en este punto donde Medio Ambiente es implacable y vuelve a rechazarlo. "Será necesario un mínimo de unos 25 años para que la vegetación plantada ejerza plenamente la función de pantalla visual que se pretende. Además ni el proyecto inicial ni la propuesta de integración paisajística contempla el consumo de agua necesaria para el riego de estas plantas. El consumo de este recurso no ha sido evaluado ambientalmente y es fundamental tener garantías de su disponibilidad para que la vegetación pueda crecer adecuadamente a lo largo de estos 25 años. Concluimos que el proyecto de integración paisajística propuesto por los promotores no resuelve la causa por la cual se emitió Dictamen Ambiental Desfavorable, que no es otra que el inadmisible impacto paisajístico, que al menos se mantendría de forma severa por 25 años", recoge, ahora, el documento que argumenta la no autorización ambiental del circuito.

En su respuesta a las alegaciones la Junta dice que "es evidente que el impacto paisajístico que la actividad tendría sobre el pueblo de Bornos es un impacto persistente sobre un gran número de observadores, todo un pueblo, que todos los días se verían sometidos a dicho impacto. Esta situación la consideramos inadmisible e intolerable, lo que deriva en una Evaluación de Impacto Ambiental desfavorable".