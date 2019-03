"Marlaska es un ministro de mucho prestigio que nos ayudará a ganar"

“Si la ejecutiva provincial del PSOE no puso pegas en 2008 a que Alfredo Pérez Rubalcaba encabezara la lista al Congreso por Cádiz pese a que no tenía vínculos personales con esta provincia, ¿por qué se va a discutir ahora la opción de Marlaska? Yo no lo entiendo. En política hay que ser coherentes”. Estas reflexiones parten de la isleña María Jesús Castro, la veterana dirigente del PSOE que es la única representante del socialismo gaditano en la ejecutiva federal del partido que dirige Pedro Sánchez.

Desde su posición de privilegio en el máximo órgano de dirección del PSOE, donde desde junio de 2017 dirige la secretaría ejecutiva de Mayores, María Jesús Castro hace una defensa encendida de la figura de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior, y que desde Ferraz ha sido propuesto para que lidere la candidatura del PSOE de Cádiz al Congreso. “Marlaska es un ministro de prestigio que cae muy bien en la sociedad y que sin duda nos ayudará a ganar las elecciones generales del 28 de abril tanto en España como en la provincia gaditana”, reflexiona María Jesús Castro, que no tiene dudas de que el titular de la cartera de Interior terminará liderando la lista por Cádiz.

La dirigente isleña, una de las abanderadas del pedrismo en la provincia gaditana, explica que Marlaska “es una opción muy importante que sin duda representará a la provincia de Cádiz de manera excepcional en la próxima legislatura”. Y añade como aval del ministro de Interior para asumir este puesto de privilegio “sus gestiones más que fructuosas para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar desde el mismo día en que se integró en el Gobierno”.

Añade Castro que la opción de Marlaska está teniendo un respaldo importante por parte de la militancia en aquellas asambleas locales en las que ha dado tiempo a incluir su nombre en la nómina de aspirantes a conformar esta candidatura a la Cámara Baja.

Sobre las primeras reticencias planteadas por la ejecutiva provincial socialista a la opción de Marlaska como cabecera de esta lista electoral, María Jesús Castro optó por restarle importancia, ya que está convencida de que la presencia del ministro del Interior “no debe ser discutida porque es una opción muy digna para el partido”. “Con unas elecciones tan importantes como las que tenemos a la vista, lo que tenemos que hacer los socialistas es dejarnos de cositas raras y ser coherentes. Y si la ejecutiva provincial acepó a Rubalcaba sin rechistar, ¿por qué se va a cambiar ahora de criterio?”, reflexiona en voz alta esta dirigente socialista que a lo largo de su dilata trayectoria política ha sido senadora, delegada provincial de la Junta de Andalucía y concejala socialista en San Fernando.