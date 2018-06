Maribel Peinado (PA), condenada a dos años y medio de inhabilitación

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a la andalucista Maribel Peinado, actual vicepresidenta segunda de la Diputación, a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015. En concreto, el juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles.

La sentencia, que no es firme, recoge como hechos probados que Maribel Peinado dejó de suministrar "de forma sistemática" información sobre asuntos de Puerto Real a los grupos de la oposición, ya fuese por escrito o de manera verbal en los plenos, "con la finalidad de impedirles realizar su tarea de forma eficaz". Las peticiones de información formuladas eran, sobre todo, de índole económico, como dietas, indemnizaciones, presupuestos para obras municipales o facturas, entre otras.

Los denunciantes Ana Mosquera e Iván Canca reconocen el "uso político" de su querella

Así, la que fuera portavoz del PSOE de Puerto Real, Ana Mosquera -cuya denuncia ante la Fiscalía dio origen a este caso-, solicitó "en reiteradas ocasiones" información relevante para su labor de oposición y el desarrollo de sus funciones como concejal, frente a las cuales la ex regidora andalucista "de forma voluntaria y conociendo que incumplía sus obligaciones, bien no las contestaba, bien lo hacía con evasivas o retrasando de tal modo la respuesta que la misma resultaba ya inútil".

Maribel Peinado procedió "del mismo modo" respecto a varias de las peticiones de información realizadas por el concejal de Equo Iván Canca.

El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, Juan Sebastián Coloma, considera pues acreditado que la andalucista, "de manera constante y reiterada a lo largo de su legislatura", dejó de cumplir su deber de informar a los miembros de otros grupos políticos, "mermando de ese modo la posibilidad de hacer oposición útil". Vulneró "el derecho a la participación en los asuntos políticos [...] en condiciones de igualdad", apunta la resolución judicial.

La "reiteración" en esta falta de transparencia y los "mecanismos de obstaculización" empleados por Peinado (como no contestar, remitir a las cuentas generales que se sabe que se publicarán con mucha demora o considerar, en una interpretación sesgada, que las respuestas deben prorrogarse hasta que se aprueben las actas del pleno) "no pueden considerarse sino acciones intencionadas".

Durante su declaración en el juicio, la ex alcaldesa puertorrealeña manifestó que los dos denunciantes, la socialista Ana Mosquera y el ecologista Iván Canca, "no tenían ningún interés en las preguntas y solicitudes que hacían", sino que las planteaban "con fines políticos para desacreditarla". En este punto, el juez no pone en duda "el uso partidista" de la denuncia, pues incluso Mosquera y Canca admitieron la utilización de la querella como arma política. Ahora bien, según el magistrado, "ello no obsta a que si se cometió un delito, como entendemos que se cometió, deba ser objeto de sanción penal".

La actual vicepresidenta de la Diputación ya ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz esta sentencia que la inhabilita por dos años y medio para el cargo de alcaldesa, teniente de alcalde, concejala así como para cualquier otro cargo electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

Por otro lado, la ex alcaldesa andalucista también tiene pendiente la apertura de otro juicio en relación al caso de los Aceites Usados. Maribel Peinado y otros siete ex concejales andalucistas están siendo investigados por un delito de prevaricación administrativa tras firmar un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado en Puerto Real, lo que imposibilitó que el resto de empresas autorizadas pudiesen trabajar en esta materia en esa localidad.