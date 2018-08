La Junta abre la mano y permitirá actuaciones musicales en los bares

La Junta ha dado marcha atrás en el proyecto de decreto que regulará las actividades de la hostelería en la comunidad autónoma. En el sector había verdadero temor al hecho de que montar una terraza en una barriada se tornara en una labor imposible al exigirse, en principio, el consentimiento de todos los vecinos en un radio de cien metros a la redonda. Finalmente ese asunto ha sido olvidado. Según se señala en el referido proyecto, en principio las terrazas se podrán instalar en bares, bares musicales e incluso en discotecas.

Un detalle especialmente importante es que el futuro decreto contemplará que hay varios tipos de suelo en los que instalar terrazas de veladores. Así, estarán los suelos turísticos (que suelen ubicarse, aunque no necesariamente, en el centro urbano de las ciudades); también se contemplan los suelos deportivos (por ejemplo los que rodean un estadio); los suelos de carácter recreativo (un parque por ejemplo), así como los suelos residenciales, zonas en las que se ubican los tradicionales establecimientos conocidos como 'bares de barrio'.

La Administración andaluza ha dado marcha atrás en los permisos vecinales

Según apuntó a este medio el presidente de los hosteleros provinciales, Antonio de María Ceballos, será el ayuntamiento de cada ciudad el encargado de permitir dónde se colocan las terrazas. "Preferentemente se ubicarán en los lugares ya enumerados, pero también en suelos residenciales siempre después de que el propio ayuntamiento estudie los casos y, en función del mapa de ruidos de la ciudad, decida al respecto. Si la zona está saturada a comprueba que la instalación puede ser es conflictiva no la autorizará".

El proyecto de decreto, al cual ha tenido acceso este diario, da mayores competencias a los bares para, por ejemplo, poder ofrecer actuaciones en directo siempre que éstas sean "de pequeño formato" y en el interior del negocio. "En bares, restaurantes y bares musicales se pueden ofrecer actuaciones de pequeño formato. Se contemplan establecimientos de hostelería sin música, de hostelería con música y establecimientos especiales con música así como de ocio y esparcimiento".

Según se apunta desde la patronal Horeca, "tanto los bares de toda la vida, como las cafeterías y los restaurantes podrán ofrecer las referidas actuaciones musicales de pequeño formato cumpliendo una serie de normas". Se refiere De María a que éstas se llevarán a cabo entre las tres y las doce de la noche cumpliendo con la normativa. De otro lado se encontrarían los establecimientos hosteleros especiales, que podrán ofrecer tener actuaciones y música a cualquier escala.

Según el texto de la Junta, "se entenderán por actuaciones en directo de pequeño formato aquellas que no requieran escenario ni camerinos para quienes las ejecuten y cuyo desarrollo no suponga una modificación de la actividad, no afecte a las condiciones técnicas y de aislamiento acústico generales del establecimiento público, ni sean susceptibles de producir una alteración de la seguridad y condiciones de evacuación, un aumento del aforo máximo permitido, ni impliquen la instalación de estructuras eventuales para su desarrollo". Eso sí, dichas actuaciones serán en el interior. No en vano la Junta especifica que "con carácter general, se prohíbe la instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, las actuaciones en directo y las actuaciones en directo de pequeño formato, tanto en terrazas y veladores situados en la vía pública y en otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a los establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, como en los instalados en superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas".

Otra de las novedades que presenta el proyecto de decreto que ha elaborado la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía radica en que las discotecas, las salas de fiesta, los salones de celebraciones así como las discotecas de juventud podrán ofrecer también comidas además de las habituales bebidas que en dichos locales de baile suelen ofrecerse. "De esta forma se abre el abanico para que puedan ofrecer celebraciones que hasta el momento no podían, como es el caso de las celebraciones de bodas y los banquetes con actuaciones en directo".