"Internet es hoy día las minas del Rey Salomón"

No hace falta pasar más de diez minutos con Luis Miguel Larbi para plantearnos realmente si navegamos de forma segura por Internet. Nació en Paterna de Rivera y pertenece al cuerpo de seguridad de la Guardia Civil desde hace más de 30 años. Desde hace siete años se encarga de educar a los padres y madres de la provincia de Cádiz respecto a los peligros que se pueden encontrar y a las precauciones que se deben poner en marcha cuando entran en la red. Define Internet como una de las herramientas más poderosas de la sociedad contemporánea, donde hay gente que "gana más dinero convirtiéndose en un hacker que con el narcotráfico".

-¿Cómo surge la idea de escribir 'Internet: peligros que corren nuestros hij@s'?

-La idea surge cuando después de estar durante siete años dando conferencias en las diferentes zonas de Cádiz y en los centros escolares sobre el acoso escolar, la violencia de género y el consumo de drogas en menores, me doy cuenta de que mi mensaje no llegaba porque realmente los padres no sabían de lo que estaba hablando. Los conceptos cómo ciberbullying, grooming o sexting no se entendían. Ahí fue cuando realmente me dije que tenía que hacer algo.

-¿Qué encontramos en su libro?

-Lo que intento conseguir es que se convierta realmente en una guía didáctica. No es más que tres años de investigaciones en las que aporto mi experiencia, información y casos prácticos que me han ido ocurriendo a lo largo de mi trayectoria profesional. Esta es la tercera edición. La primera se publicó en noviembre de 2017 y la cuarta, si Dios quiere, viene en camino. Tanto es así que ha sido un libro recomendado en la Feria del Libro de Madrid 2018 junto a 'Todos contra el bullying' de José Antonio Casado y María Zabay.

-¿Dónde quiere llegar?

-Mi objetivo siempre ha sido y será prevenir. No quiero restringir, limitar ni prohibir. Quiero educar a las personas en el uso de una de las herramientas más poderosas de nuestra sociedad como es Internet. Mi intención es moverme por los centros escolares pero a nivel de que fueran los propios padres los que acudan a la presentación porque a ellos son a los que quiero transmitirles el mensaje.

-¿Tan poderosa es Internet?

-Poderosa no, muy poderosa. Es una herramienta como cualquier otra y, por lo tanto, tenemos que aprender a darle una buena utilidad. Internet se ha convertido en las minas del Rey Salomón. Tanto es así que hay gente que gana más dinero a través de delinquir en la red que con el narcotráfico. Hay que tener mucho cuidado con las fotos íntimas que pasamos a través del móvil porque tu pareja te quiere mucho hoy, pero quizás mañana no te quiera tanto. Y si en la calle no hablamos con ningún desconocido, ¿por qué en Internet sí?

-¿En qué tramo de edad puede empezar el acoso escolar?

-Hay niños que con cuatro años ya son acosadores sin ni siquiera saberlo. Si le quita el cuaderno al compañero en el colegio y no recibe un castigo por parte del profesor, cuando crece lo tiene normalizado. Y ahora que los chicos están más puestos en el uso de Internet, imagínate.

-Tras siete años de conferencias por diferentes centros escolares, ¿con qué momento se queda?

-En el IES Fernando Quiñones de Chiclana presenté mi libro. Al finalizar se acercó una chica a preguntar cómo podía adquirirlo y qué precio tenía. Yo la estaba escuchando y vi en ella un interés que no había visto todavía en ningún adulto. La chica se fue y yo me quedé tan impresionado que le dije inmediatamente a la directora del centro que me llevase con ella. En ese momento, me contó que la chica había sufrido acoso escolar y que tenía una situación familiar muy difícil. Le regalé el libro sin pensármelo dos veces y en ese momento, me agarró del cuello y no paró de darme besos. Si yo la abrazaba fuerte, más fuerte me abrazaba ella. En todo el tiempo que llevo con las conferencias y el libro, ha sido lo que más me ha sorprendido. Tanto es así que siempre que lo recuerdo me emociono.

-¿Está recogiendo todos los frutos que ha ido sembrando?

-Realmente tengo un sabor agridulce. Por un lado estoy muy contento con los medios, tanto a nivel provincial como a nivel nacional porque le han estado dando buena difusión al libro. También estoy contento con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz que me han estado ayudando, como los de El Puerto, Algeciras, Rota, La Línea, aunque tengo la espina de no haber estado todavía en Jerez y en Cádiz. Por otro lado, veo que dónde quiero llegar, que es a los centros escolares, no es posible. Veo un desinterés por falta de información que de momento no me ha quitado la pasión por seguir con el proyecto. Sigo con la misma ilusión pero veo que los padres no son totalmente conscientes del peligro.

-¿Su proyecto de futuro?

-Conseguir que mi libro se convierta en una guía didáctica para todos los centros escolares de Andalucía. Espero que desde la Consejería de Educación de la Junta puedan ayudarme a trasladar este mensaje a toda la sociedad.