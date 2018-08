Horeca califica de "no fiable" la encuesta turística de la Junta

Antonio de María, máximo responsable de Horeca, la patronal de hostelería y restauración de la provincia de Cádiz, no salía ayer de su asombro. Al ver los datos reflejados en la encuesta de coyuntura turística elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), sus palabras fueron claras: "No es fiable".

Esta encuesta desarrollada por el organismo dependiente de la Junta de Andalucía otorga a la provincia de Cádiz la peor nota de las ocho de la comunidad, una calificación otorgada por los propios turistas que visitaron cada zona en el segundo trimestre de este año, entre abril y junio. Además, de los 23 parámetros en los que esta encuesta pedía opinión, Cádiz acababa última o penúltima en 22 de ellos.

Para De María, sin embargo, "una encuesta realizada a pie de calle sobre 375 personas no es muy fiable, cuando es conocido que como mínimo tendrían que opinar 800 personas". El presidente de la patronal hostelera gaditana insistió en que "son unos resultados muy poco científicos porque si a alguien que viene a Cádiz capital a pasar el fin de semana se le pregunta por los parques naturales que tenemos y no los conoce, pues la nota que da no tiene nada que ver con la realidad".

Para Antonio de María, resulta especialmente llamativo que la provincia saque peor nota que otras de Andalucía en muchos de sus puntos fuerte, como son las ofertas de playa o las de naturaleza. "Tenemos uno de los mejores servicios de trenes y sin embargo en la e ncuesta aparecemos de los últimos; no es creíble", insistió.

Para reforzar su crítica, Horeca realizó ayer una comparativa de las puntuaciones otorgadas por los turistas que visitaron Cádiz desde el año 2014 (siempre en el segundo trimestre de cada ejercicio). Según su presidente, "resulta llamativo que en la mayoría de los conceptos que se evalúan hayamos ido cayendo poco a poco hasta la nota que nos dan este año, cuando es de sobra conocido que desde Horeca, el Patronato y todo el sector hacemos cada año todo lo que está en nuestras manos para que el turista encuentre lo mejor. Además, si no tuvieran en Cádiz aspectos positivos, no seríamos la segunda provincia en afluencia".