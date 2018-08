HazteOír.org podría denunciar a la edil portuense que intenta vetarlos

Un nuevo capítulo se suma a la polémica entre Matilde Roselló, concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Política transversales en el Ayuntamiento de El Puerto, y la asociación HazteOír.org. En este caso, la organización se plantea la posibilidad de iniciar acciones legales "contra la actuación y las palabras de la concejala", quien ayer se puso en contacto con el hotel Puerto Bahía en un intento de evitar que la organización celebre en la ciudad el próximo día 30 el encuentro Familia, Vida y Libertad, en el que está programado el coloquio titulado ¿La familia natural en crisis?.

Así lo ha declarado en exclusiva HazteOír.org a este medio. La organización considera que es "inaceptable y profundamente antidemocrático que una autoridad municipal como la señora Roselló presione a un establecimiento privado para censurar a una asociación legal únicamente porque no le gustan los valores que promueve". Explica la organización que no comprende cómo en un país libre "se censura un acto o se impide la presentación de un libro", en referencia a Mi historia y once más, obra de Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética, que asistirá al debate.

La organización señala que tampoco comprende que la concejala de Igualdad portuense "quiera silenciar a las dos mujeres que participarán en este encuentro". "Los términos utilizados en la web del Ayuntamiento de El Puerto para referirse a la conferencia", afirma HazteOír.org, "son insultantes. Dicho acto simplemente reúne a expertos y ciudadanos para debatir pacíficamente sobre estos valores y su presencia en la sociedad actual".

Los distintos colectivos de El Puerto de Santa María ya se han puesto en marcha en cuanto ha saltado la polémica.